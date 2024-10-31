Игрока San Francisco 49ers Ника Босу могут дисквалифицировать за поддержку Трампа.

Один из лучших защитников Национальной футбольной лиги Ник Боса спровоцировал политический скандал, устроив акцию в поддержку Дональда Трампа в прямом эфире NBC после матча команд San Francisco 49ers и Dallas Cowboys в минувшее воскресенье. NFL занимает нейтральную позицию на выборах президента США, которые намечены на 5 ноября. Поэтому несанкционированная реклама кандидата республиканцев вызвала гнев у сторонников Камалы Харрис. Они требуют оштрафовать и дисквалифицировать 27-летнего игрока, который и раньше допускал в соцсетях консервативные и расистские высказывания. При этом формально Боса нарушил лишь один пункт правил лиги о форме, что грозит выплатой 11 тысяч долларов.

Золотом по белому

Сан-Франциско — город, в котором сильны позиции демократов. Поэтому, когда в 2019 году перед Ником замаячила перспектива подписания контракта с 49ers, его агенты чистили соцсети спортсмена от «неполиткорректных» заявлений. В частности, был удален пост, в котором Боса называл икону движения BLM и бывшего футболиста San Francisco Колина Каперника «клоуном». Поэтому нынешняя выходка звездного защитника особенно возмутила некоторых фанатов. Спикер Ассамблеи штата Калифорния Роберт Ривас даже потребовал немедленно обменять игрока с «неправильными» политическими взглядами в клуб из какого-нибудь консервативного города.

Скандальный инцидент произошел во время послематчевого интервью игрока 49ers Брока Парди, которое проводила телеведущая Мелисса Старк. В ходе разговора в кадре неожиданно появился Ник Боса в белой кепке — показал публике надпись на головном уборе и исчез. Все это заняло буквально одну секунду, и буквы на кепку были нанесены желтым (золотым) цветом, поэтому с ходу мало кто сообразил, что произошло. Однако вскоре выяснилось, что игрок привлек внимание к надписи «Сделаем Америку снова великой». Это предвыборный лозунг Дональда Трампа — настолько известный, что многие СМИ в США используют для него аббревиатуру MAGA (Make America Great Again). Политическая реклама была удалена из повторных трансляций, но разборки было уже не остановить.

«Я не буду много говорить об этом, но я думаю, что это был важный момент, — объяснил свое поведение Боса. — Я посчитал нужным выразить свою позицию за девять дней до того, как Дональд Трамп и демократка Камала Харрис в день выборов будут бороться за пост президента США».

Футболист San Francisco 49ers Ник Боса. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Самый высокооплачиваемый защитник

Выходка игрока в американский футбол сильно не понравилась сторонникам Харрис. Во-первых, из-за того, что NBC — это телеканал, который традиционно контролируется демократами. Во-вторых, политическая реклама накануне выборов строго регламентирована. В-третьих, все помнят ситуацию с Колином Каперником, который подвергался гонениям за свои акции в поддержку идей BLM и в конце концов был изгнан из лиги. Именно Колин придумал ритуал со вставанием на одно колено во время исполнения государственного гимна, за что поначалу получал обвинения в неуважении к американскому флагу и отсутствии патриотизма. Сторонники Харрис считают, что теперь настало время сурово наказать Босу за его политический жест, а скромный штраф для Ника станет «проявлением двойных стандартов».

Многие американские селебрити, имеющие отношение к спорту, оказались по разные стороны баррикад во время президентской кампании. Так в поддержку демократического кандидата высказались легенда бодибилдинга, актер и экс-губернатор Калифорнии от республиканской партии Арнольд Шварценеггер. На стороне Харрис — главный тренер команды НБА «Голден Стейт» Стив Керр, а также лидер этого коллектива Стеф Карри и еще множество действующих и бывших игроков НБА и WNBA. Компанию им составляют знаменитые ветераны спорта баскетболист Мэджик Джонсон и теннисистка Билли Джин Кинг, а также футболистка Александра Кригер.

Дональд Трамп. Фото Reuters

За Трампа агитируют рестлер Халк Хоган, легенда бокса Майк Тайсон и знаменитые промоутеры Дон Кинг и Дана Уайт, экс-игроки в американский футбол Лоуренс Тейлор, Оттис Андерсон и Бретт Фарв, а также популярная автогонщица Даника Патрик. Впрочем, в последний момент расклады могут поменяться. Так сейчас в разгаре серия переходов из лагеря в лагерь из-за скандальных шуток комика Тони Хинчклиффа на митинге в поддержку Трампа. Юморист назвал Пуэрто-Рико «мусорным островом» и предложил темнокожим американцам на Хэллоуин вырезать вместо дынь арбузы. Из-за этого многие избиратели латиноамериканского и афроамериканского происхождения разочаровались в республиканцах, а белый электорат, наоборот, сплотился на фоне оскорбительного высказывания Джо Байдена: «Единственный мусор, который я вижу, — это сторонники Трампа».

Боса начал карьеру в NFL в сентябре 2019 года, подписав четырехлетний контракт с 49ers, и получил звание новичка года среди защитников. Сезон-2020 Ник практически пропустил из-за травмы, но потом сумел наверстать упущенное — следующие два сезона он стабильно попадал в сотню лучших игроков NFL, а в 2022-м был признан защитником года. В 2023-м, Боса продлил контракт с «Сан-Франциско» еще на пять лет на общую сумму в 170 миллионов долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым защитником лиги.