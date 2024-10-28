СКА — «Сибирь»: команда Ротенберга забивает больше всех в лиге

28 октября СКА примет «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало запланировано на 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: победа армейцев в основное время доступна с котировкой 1.45, вероятность этого исхода — примерно 66%. Выигрыш коллектива из Новосибирска можно взять за 5.20 (18%), даже ничья идет за чуть меньшие 5.00 (19%).

Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.29, коэффициент на триумф «Сибири» — 3.60.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 1.84, Ф2(+1.5) — за 1.96;

• Ф1(-2.5) — за 2.55, Ф2(+2.5) — за 1.50.

Тотал больше 5.5 гола идет за 1.92, ТМ 5.5 — за 1.88.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.90, обратный вариант предложен за 1.18.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Сибирь»

Армейцы победили в шести встречах подряд, уверенно идут вторыми на «Западе» и на пять очков отстают от лидирующего в таблице «Локомотива». Новосибирский коллектив далек от таких результатов: пока он находится лишь на седьмой строчке Восточной конференции, имея одинаковое количество баллов (19) с находящимся ниже «Адмиралом». К тому же подопечные Вадима Епанчинцева проиграли три последних матча. СКА же очень опасно выглядит у чужих ворот: забрасывает в среднем 4.20 шайбы за три периода — больше всех в КХЛ.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.81.

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