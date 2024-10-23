FONBET и КХЛ выпустили новую коллекцию хоккейных карточек FONBET OVERTIME
Героем сентября стал нападающий нижегородского «Торпедо» Никита Артамонов.
Проект FONBET OVERTIME был запущен перед стартом сезона-2023/24 с целью подчеркнуть особенное значение дополнительного времени в хоккее. В новом сезоне КХЛ и FONBET выпустят девять новых эксклюзивных карточек, которые станут украшением для любой коллекции. Нападающий «Торпедо» Артамонов — первый, кого выбрали болельщики в этом сезоне путем голосования в социальных сетях.
Начало турнира для хоккеиста получилось не самым удачным, но сейчас у 18-летнего форварда 17 (9+8) очков в 18 матчах. Первая шайба хоккеиста в новом сезоне выпала на тяжелейший матч с ЦСКА. Артамонов принес своей команде волевую победу в овертайме.
Именно этот эпизод был увековечен на карточке, которую выпустят ограниченным тиражом. Как получить такую карточку и подробнее узнать о втором сезоне проекта FONBET OVERTIME можно на специальном сайте.
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|15
|4
|32
|2
|Спартак
|18
|11
|7
|25
|3
|СКА
|18
|12
|6
|25
|4
|Торпедо
|18
|10
|8
|23
|5
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|6
|ЦСКА
|18
|7
|11
|21
|7
|Динамо М
|18
|9
|9
|20
|8
|Динамо Мн
|17
|9
|8
|19
|9
|Витязь
|18
|9
|9
|18
|10
|Сочи
|18
|7
|11
|16
|11
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|19
|14
|5
|30
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|4
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|5
|Адмирал
|17
|8
|9
|19
|6
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|19
|7
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|8
|Сал. Юлаев
|15
|9
|6
|18
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|23.10
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 3
|23.10
|16:30
|
Авангард – Трактор
|3 : 4
|23.10
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|- : -
|23.10
|19:30
|
ЦСКА – Амур
|- : -
|23.10
|19:30
|
Куньлунь РС – СКА
|- : -