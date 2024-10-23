FONBET стал официальным партнером «Гран-при России» по фигурному катанию

Российский сезон фигурного катания набирает обороты — в ближайшие выходные стартует взрослая серия уже традиционного «Гран-при России». В сезоне-2024/25 букмекерская компания FONBET стала партнером всех пяти этапов всероссийских соревнований, охватывающих весьма обширную географию.

У болельщиков из разных городов появится возможность увидеть сильнейших фигуристов страны. На этапах «Гран-при России» по фигурному катанию в Магнитогорске (26-27.10), Красноярске (9-10.11) и Санкт-Петербурге (23-24.11) участники выступят во всех четырех видах — одиночном (женском и мужском), парном катании и танцах на льду. На этапе в Казани (02-03.11) фигуристы взрослого состава разыграют комплекты наград в трех видах — одиночном (женском и мужском) и парном катании; в Москве (16-17.11) — в одиночном (женском и мужском) и танцах на льду.

Помимо захватывающих прокатов зрителей ждет немало приятных сюрпризов. Специально для любителей фигурного катания FONBET запускает проект «Герои на льду»: во всех городах проведения «Гран-При России» благотворительная программа «ДоброFON» вместе с легендарными фигуристами проведет фото- и автограф-сессии, в фойе ледовых арен пройдут презентации уникальных картин, откроется Зал славы спортсменов, где будут представлены артефакты, связанные с яркими моментами их карьеры.

Кроме того, за пожертвование в местные благотворительные фонды можно будет приобрести плюшевых добромишек, которые так сильно полюбились зрителям на контрольных прокатах 2024 года в Санкт-Петербурге.

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