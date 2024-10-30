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«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: первый матч «дьяволов» после увольнения Тен Хага

Прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 30 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Руд ван Нистелрой, Кристиан Эриксен и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
Фото Getty Images

30 октября «Манчестер Юнайтед» встретится с «Лестером» в 1/8 финала Кубка лиги. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Энди Мэдли. Игру в России не покажут.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
30 окт, 22:45. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Лестер

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе хозяев: успех «МЮ» оценили в 1.34, это около 67% вероятности. Успех «Лестера» идет за 7.60 (13%). Ничью можно взять за 4.90 (20%).

Верите в сенсацию? На непоражение «лис» по итогам основного времени предложили котировку 2.98.

Опцию «обе забьют» дали за 1.85, обратный рынок доступен за 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча представили с коэффициентом 1.53, ТМ 2.5 — за 2.40.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

Терпение боссов «МЮ» лопнуло — в понедельник клуб объявил об увольнении Эрика Тен Хага. Временным тренером стал Руд Ван Нистелрой, и у него есть все шансы дебютировать на этом посту с победы: в нынешнем сезоне «лисы» выиграли всего в трех матчах из 11. В выходные команда Стива Купера влетела «Ноттингем Форест» (1:3) — на эмоциях после отставки нидерландского специалиста «дьяволы» тоже способны выдать результативный перформанс.

Рекомендуемая ставка: «МЮ» забьет больше 2.5 мяча за 2.20.

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