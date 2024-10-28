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В Москве состоится турнир по паделу — PARI Padel League Moscow 2024

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Турнир пройдет 15-17 ноября в Москве.

PPL Moscow 2024 станет самым массовым соревнованием по паделу в России. В турнире примут участие более 200 игроков в семи категориях: мужская и женская А (pro категории), мужская и женская В, мужская С, микст (смешанная), а также STARS VIP-категория, в которую войдут бизнесмены, блогеры и селебрити.

Призовой фонд в двух профессиональных категориях (мужская и женская А) составит 1 000 000 рублей. Участников категорий B, С и микст ждут ценные призы от лиги и партнеров турнира.

Матчи PPL Moscow 2024 пройдут в «Lunda Конструктор» самом крупном падел-центре России, на территории которого размещено 10 крытых кортов. Турнир станет первым для этой спортивной площадки.

«Падел становится все более популярным видом спорта в России. Он нравится активным современным прогрессивным людям. Нам близка эта тенденция. Мы видим, как быстро растет комьюнити игроков среди любителей и профессионалов. Благодаря PPL Moscow 2024 мы рассчитываем объединить всех, кому интересен данный вид спорта, и привлечь новую аудиторию. Мы готовы и дальше развивать падел-комьюнити, чтобы окружить игрой любителей этого вида спорта», сказал CEO PARI Руслан Медведь.

Зарегистрироваться для участия в турнире можно на сайте лиги. Заявки принимаются до 13 ноября 2024 года (до 12.00 по московскому времени). Подать заявку можно только парой, заполнив в том числе Ф.И.О. своего партнера.

В рамках PPL Moscow 2024 будут организованы открытые тренировки для начинающих игроков и различные активности по паделу с участием популярных блогеров. После турнира участники соревнований и друзья бренда PARI будут приглашены на вечеринку, посвященную завершению спортивных соревнований и запуску PARI Padel League.

Следить за трансляциями с главных кортов можно будет онлайн в VK-сообществе PDL. В этом канале доступны последние новости о паделе и эксклюзивный контент с игроками и тренерами.

Соорганизатором PPL Moscow 2024 является Федерация падела России. Испанский бренд экипировки для падела Bullpadel проведет эксклюзивную презентацию новой коллекции ракеток 2025 года и предоставит официальные мячи турнира.

Партнерами соревнований выступят сообщество любителей падела PDL, поставщик инвентаря и экипировки для ракеточных видов спорта NEVA SPORT, центр спортивной реабилитации SportFizioLife и компания Fahrenheit, выпускающая полезную воду. Информационные партнеры турнира издание Sports и сообщество Padel Club.

Турнир в Москве станет первым крупным коммерческим стартом, способствующим развитию падела в России. Следующий турнир PPL пройдет на кортах клуба Padel Pro в Санкт-Петербурге в феврале 2025 года.

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