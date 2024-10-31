31 октября «Торино» навестит «Рому» в 10-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и стартует в 22.45 по московскому времени. Соперников рассудит Микаэль Фаббри. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется с 22.40 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев больше шансов на три очка: успех «волков» доступен за 1.68, это приблизительно 52% вероятности. Ничью предложили с котировкой 3.75 (27%), победу «Торино» — за 4.80 (21%).

«Рома» не выиграла в трех турах подряд. Считаете, что серия джаллоросси продолжится? Опция Х2 идет с коэффициентом 2.11.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.91. Обратный вариант представили за 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88. «Быки» пробили верх по голам в трех выездах подряд.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Торино»

В прошлом туре «волки» разгромно влетели «Фиорентине» (1:5) и продлили серию без побед в чемпионате Италии до трех встреч. Под руководством Ивана Юрича римляне провели восемь матчей в серии А и Лиге Европы и выиграли только в трех из них: еще три завершились поражениями, два — ничьими. Общий счет — 9:10. Согласно инсайду журналиста Sky Sport Italia Анжело Манджанте, поединок с «Торино» будет решающим для будущего хорватского специалиста.

Игра обещает стать результативной: «быки» пробили верх по голам в трех выездах подряд и в каждом случае отличились как минимум дважды. Триумф на Олимпийском стадионе подбросит гранатовых максимально близко к еврокубковой зоне. Так что у туринцев, которых возглавляет экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, более чем достаточно мотивации для еще одного яркого перформанса.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.92.

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