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Сегодня, 16:15

Илья Авербух проведет автограф-сессию на «Гран-при» в Казани

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Илья Авербух.
Фото FONBET

Чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а также продюсер, хореограф, режиссер и постановщик ледовых шоу, завоевавших сердца любителей фигурного катания по всей России, Илья Авербух станет гостем второго этапа отечественной серии «Гран-при» в столице Татарстана.

В рамках проекта благотворительной программы ДоброFon «Герои на льду» в фойе Дворца спорта на Московской улице в Казани будет организован Зал славы Авербуха. А в воскресенье, 3 ноября, Илья лично презентует картину «Великий момент» своей спортивной карьеры и порадует зрителей фото- и автограф-сессией! Встреча с Авербухом начнется в 12.15.

Впоследствии представленную картину сможет приобрести каждый желающий на сайте специального аукциона. Кроме того, в дни соревнований на спортсооружении можно будет купить плюшевых добромишек, все вырученные с продажи средства пойдут в казанский благотворительный фонд «Исполнение мечты».

Напомним, серия «Гран-при России» по фигурному катанию, стартовавшая на прошлой неделе в Магнитогорске, включает пять этапов. В грядущие выходные, 2 и 3 ноября, в Казани во взрослых соревнованиях второго этапа под названием «Идель» выступят представители одиночного и парного катания. Далее эстафету примут Красноярск (9-10.11), Москва (16-17.11) и Санкт-Петербург (23-24.11).

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Фигурное катание
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