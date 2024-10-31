Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Торино» 31 октября 2024 года

31 октября в 10-м туре чемпионата Италии «Рома» примет «Торино». Место встречи — Олимпийский стадион в Риме. Игра начнется в 22.45 по московскому времени со свистком арбитра Маурицио Мариани. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» с 22.40 мск.

В букмекерской компании Winline склоняются к победе «Ромы»: на джаллоросси предложили котировку 1.68, что составляет приблизительно 52% вероятности. Ничья доступна за 3.75 (27%), триумф «быков» — за 4.80 (21%).

Поставить на успех «волков» с форой (-1) можно за 2.16. Опция Ф(+1) на «Торино» ждет вас за 1.64.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88. «Обе забьют» дали за 1.91, обратный рынок — за 1.89.

В трех выездах подряд гранатовые отличились как минимум дважды. Индивидуальный тотал «Торино» больше 1.5 гола идет за 3.60.

Сухарь в исполнении римлян представлен с коэффициентом 2.28.

Пять наиболее вероятных результатов матча, по версии экспертов, указывают на выигрыш «волков» или ничью:

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