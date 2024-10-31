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«Рома» — «Торино»: где смотреть матч серии А 31 октября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Торино» 31 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Пауло Дибала («Рома»).
Фото Getty Images

31 октября в 10-м туре чемпионата Италии «Рома» примет «Торино». Место встречи — Олимпийский стадион в Риме. Игра начнется в 22.45 по московскому времени со свистком арбитра Маурицио Мариани. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 10-й тур
31 окт, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Торино

В букмекерской компании Winline склоняются к победе «Ромы»: на джаллоросси предложили котировку 1.68, что составляет приблизительно 52% вероятности. Ничья доступна за 3.75 (27%), триумф «быков» — за 4.80 (21%).

Поставить на успех «волков» с форой (-1) можно за 2.16. Опция Ф(+1) на «Торино» ждет вас за 1.64.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88. «Обе забьют» дали за 1.91, обратный рынок — за 1.89.

В трех выездах подряд гранатовые отличились как минимум дважды. Индивидуальный тотал «Торино» больше 1.5 гола идет за 3.60.

Криштиану Роналду (&laquo;Аль-Наср&raquo;). Роналду вновь далек от титула в Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» штампует победы — даже Неймар вернулся после травмы

Сухарь в исполнении римлян представлен с коэффициентом 2.28.

Пять наиболее вероятных результатов матча, по версии экспертов, указывают на выигрыш «волков» или ничью:

  • 1:0 — за 6.00;

  • 1:1 — за 6.20;

  • 2:0 — за 6.80;

  • 2:1 — за 7.60;

  • 0:0 — за 9.80.

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