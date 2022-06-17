19 июня в спортивном комплексе Moody Center в городе Остин, США состоится турнир UFC on ESPN 37. В мейн-карде встретятся бойцы из России и Грузии — Дамир Исмагулов и Гурам Кутателадзе. Поединок начнется после 02.00 по московскому времени. В прямом эфире ег покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом бойца из России. На победу Исмагулова можно поставить с коэффициентом 1.57, это примерно 63% вероятности исхода. Успех Кутателадзе оценен котировкой 2.50 (36%). Ничью предложено взять за крупные 70.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на поднятую вверх руку бойца из Грузии в случае его триумфа принесет 2500 рублей выплаты и 1500 рублей чистой прибыли.

На досрочную победу одного из бойцов можно поставить за 2.50. Тот же рынок на Исмагулова идет за 4.30, на Кутателадзе — за 5.00.

Если считаете, что бойцы лишат судей работы и выявят лучшего в клетке, можете выбрать конкретный раунд, в котором завершится поединок. На то, что бой завершится в первом раунде, коэффициент — 4.50. На второй — 7.00, на третий — 9.00.

Аналитики убеждены, что спортсмены доверят результат поединка судьям. Котировка на победу одного из бойцов по очкам — 1.47.

Прогноз и ставка на бой Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе

Интересный поединок, в котором встретятся бойцы, идущие без поражений на протяжении семи лет. Исмагулов с 2015-го выиграл 15 боев, четыре из которых — в UFC. У Кутателадзе девять успешных поединков, и один — в сильнейшей организации мира.

Что примечательно, все бои в UFC Дамир и Гурам провели полностью и доверили решение судьям. Предположим, что более опытный российский спортсмен склонит их в свою пользу.

Рекомендуемая ставка: победа Исмагулова по очкам за 2.40.