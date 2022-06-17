Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе: прогноз на бой UFC 19 июня 2022 года
19 июня в спортивном комплексе Moody Center в городе Остин, США состоится турнир UFC on ESPN 37. В мейн-карде встретятся бойцы из России и Грузии — Дамир Исмагулов и Гурам Кутателадзе. Поединок начнется после 02.00 по московскому времени. В прямом эфире ег покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом бойца из России. На победу Исмагулова можно поставить с коэффициентом 1.57, это примерно 63% вероятности исхода. Успех Кутателадзе оценен котировкой 2.50 (36%). Ничью предложено взять за крупные 70.0 (1%).
Ставка в 1000 рублей на поднятую вверх руку бойца из Грузии в случае его триумфа принесет 2500 рублей выплаты и 1500 рублей чистой прибыли.
На досрочную победу одного из бойцов можно поставить за 2.50. Тот же рынок на Исмагулова идет за 4.30, на Кутателадзе — за 5.00.
Если считаете, что бойцы лишат судей работы и выявят лучшего в клетке, можете выбрать конкретный раунд, в котором завершится поединок. На то, что бой завершится в первом раунде, коэффициент — 4.50. На второй — 7.00, на третий — 9.00.
Аналитики убеждены, что спортсмены доверят результат поединка судьям. Котировка на победу одного из бойцов по очкам — 1.47.
Прогноз и ставка на бой Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе
Интересный поединок, в котором встретятся бойцы, идущие без поражений на протяжении семи лет. Исмагулов с 2015-го выиграл 15 боев, четыре из которых — в UFC. У Кутателадзе девять успешных поединков, и один — в сильнейшей организации мира.
Что примечательно, все бои в UFC Дамир и Гурам провели полностью и доверили решение судьям. Предположим, что более опытный российский спортсмен склонит их в свою пользу.
Рекомендуемая ставка: победа Исмагулова по очкам за 2.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0