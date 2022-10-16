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ЦСКА — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 16 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Спартак» 16 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Global Look Press

Главный матч 13-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Спартаком» состоится в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.00 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение ЦСКА. Ставки на победу «армейцев» принимаются с коэффициентом 2.25, это приблизительно 44% вероятности исхода. Успех «Спартака» оценен довольно высокими 3.20 (31%), ничья — 3.70 (25%).

Поставленная на триумф красно-белых 1000 рублей в случае положительного результата принесет выигрыш в 3200 рублей, а чистая прибыль составит 2200 рублей.

Вариант «гости не проиграют» оценен котировкой 1.69. Последний матч в 1/4 Кубка России остался как раз за «Спартаком».

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.16.

ЦСКА в этом сезоне забивает в среднем два мяча за игру, «Спартак» — 2.41. ИТБ1 (1.5) идет за 2.00, ИТБ2 (1.5) — за 2.40.

Обмен голами можно оформить за 1.63, обратный исход — за 2.28.

Будет ли пенальти? Если считаете, что одна из команд пробьет с точки, возьмите это событие за 2.35. Отсутствие 11-метрового котируется за 1.55.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.80;

  • успех ЦСКА 2:1 — за 8.60;

  • 1:0 — за 9.00.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: составы на матч АПЛ 16 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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