ЦСКА — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 16 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Главный матч 13-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Спартаком» состоится в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.00 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение ЦСКА. Ставки на победу «армейцев» принимаются с коэффициентом 2.25, это приблизительно 44% вероятности исхода. Успех «Спартака» оценен довольно высокими 3.20 (31%), ничья — 3.70 (25%).
Поставленная на триумф красно-белых 1000 рублей в случае положительного результата принесет выигрыш в 3200 рублей, а чистая прибыль составит 2200 рублей.
Вариант «гости не проиграют» оценен котировкой 1.69. Последний матч в 1/4 Кубка России остался как раз за «Спартаком».
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.16.
ЦСКА в этом сезоне забивает в среднем два мяча за игру, «Спартак» — 2.41. ИТБ1 (1.5) идет за 2.00, ИТБ2 (1.5) — за 2.40.
Обмен голами можно оформить за 1.63, обратный исход — за 2.28.
Будет ли пенальти? Если считаете, что одна из команд пробьет с точки, возьмите это событие за 2.35. Отсутствие 11-метрового котируется за 1.55.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1