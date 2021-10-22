«Барселона» — «Зенит»: прогноз на матч Евролиги 22 октября
22 октября «Зенит» отправится в гости к «Барселоне» в 5-м туре баскетбольной Евролиги. Встреча состоится на арене «Палау Блауграна», начало — в 22.00. Прямая трансляция будет на телеканале «Матч ТВ».
Каталонцы — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы «Барселоны» победить в основное время оцениваются коэффициентом 1.24 — это примерно 73% вероятности. Триумф «Зенита» доступен за 4.30 (21%), а ничья — за 15.0 (6%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время можно выиграть 15 000 рублей в случае овертайма в матче. Чистая прибыль составит 14 000 рублей.
Успех «Барселоны» с учетом ОТ можно взять за 1.23. Такой же исход в пользу «Зенита» идет за 4.20.
Ф1(-8.5) оценивается котировкой 1.90, как и Ф2(+8.5).
Поставить на тотал очков больше 150.5 можно за 1.90, как и на ТМ 150.5.
Сумеет ли «Барса» набрать от 80 очков и больше? Поставить на ИТБ1 (79.5) можно за 1.87.
Шансы «Зенита» забросить 71 очко или больше оцениваются коэффициентом 1.81.
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