22 октября «Зенит» отправится в гости к «Барселоне» в 5-м туре баскетбольной Евролиги. Встреча состоится на арене «Палау Блауграна», начало — в 22.00. Прямая трансляция будет на телеканале «Матч ТВ».

Каталонцы — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы «Барселоны» победить в основное время оцениваются коэффициентом 1.24 — это примерно 73% вероятности. Триумф «Зенита» доступен за 4.30 (21%), а ничья — за 15.0 (6%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время можно выиграть 15 000 рублей в случае овертайма в матче. Чистая прибыль составит 14 000 рублей.

Успех «Барселоны» с учетом ОТ можно взять за 1.23. Такой же исход в пользу «Зенита» идет за 4.20.

Ф1(-8.5) оценивается котировкой 1.90, как и Ф2(+8.5).

Поставить на тотал очков больше 150.5 можно за 1.90, как и на ТМ 150.5.

Сумеет ли «Барса» набрать от 80 очков и больше? Поставить на ИТБ1 (79.5) можно за 1.87.

Шансы «Зенита» забросить 71 очко или больше оцениваются коэффициентом 1.81.