ЦСКА — «Динамо»: где смотреть прямой эфир матча КХЛ 28 декабря 2021 года
28 декабря ЦСКА сыграет с московским «Динамо» в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», начало в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче нет фаворита. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно за 2.22 — это примерно 43% вероятности. Триумф «Динамо» оценивается котировкой 2.90 (33%), а ничья идет за 2.50 (24%).
При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА потенциальная выплата составит 2200 рублей.
Ф1(-1) доступна за 2.65, а Ф2(+1) — за 1.45.
Ставка «ЦСКА не проиграет» есть в линии за 1.38.
Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет ЦСКА. На этот исход можно поставить за 1.75.
Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.85. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.95.
· Ф1 (-3.5) — 9.80;
· ТБ 8.5 — 10.00;
· обе забьют: нет — 6.50.
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