28 декабря ЦСКА сыграет с московским «Динамо» в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», начало в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче нет фаворита. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно за 2.22 — это примерно 43% вероятности. Триумф «Динамо» оценивается котировкой 2.90 (33%), а ничья идет за 2.50 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА потенциальная выплата составит 2200 рублей.

Ф1(-1) доступна за 2.65, а Ф2(+1) — за 1.45.

Ставка «ЦСКА не проиграет» есть в линии за 1.38.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет ЦСКА. На этот исход можно поставить за 1.75.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.85. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.95.

· Ф1 (-3.5) — 9.80;

· ТБ 8.5 — 10.00;

· обе забьют: нет — 6.50.