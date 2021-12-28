28 декабря 2021 года «Лестер» примет «Ливерпуль» в 20-м туре АПЛ. Встреча состоится на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуля» — считает мерсисайдцев фаворитами встречи. Поставить на победу коллектива Юргена Клоппа можно с котировкой 1.40 — это примерно 69% вероятности. Триумф «Лестера» доступен за 7.20 (13%), а ничья — за 5.50 (18%).

Ф1(+1.5) идет за 1.87, а Ф2(-1.5) — за 2.00.

Также вы можете выбрать один из вариантов тотала голов на матч — к примеру:

· Тотал больше 2.5 идет за 1.36, а ТМ 2.5 — за 3.10;

· Тотал больше 3.5 идет за 1.96, а ТМ 3.5 — за 1.90;

· Тотал больше 4.5 идет за 3.10, а ТМ 4.5 — за 1.38.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно с котировкой 1.56. Противоположный исход идет за 2.43.

Шансы «Лестер Сити» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 3.00.

«Ливерпуль» забивает в среднем 3.11 гола на выезде в чемпионате Англии. Поставить на ИТБ2 (2.5) можно за 2.02.

Ждете, что оба соперника сумеют отличиться минимум дважды? Для этого в линии есть специальная ставка «каждая команда забьет больше 1.5» с коэффициентом 4.40.

Поставить на пенальти можно за 2.30, а на удаление — за 6.00.

Вероятность того, что в матче будет и пенальти, и удаление оценивается котировкой 11.0.