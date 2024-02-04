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Сегодня, 12:15

«Салават Юлаев» — СКА: где смотреть матч КХЛ 4 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 4 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

4 февраля «Салават Юлаев» и СКА сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды начнут игру на «Уфа Арене» в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 14.15 мск.

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Букмекеры отдали предпочтение гостям: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.35, это около 41% вероятности. Успех уфимцев предложен за чуть большие 2.80 (35%), коэффициент на «мирный» результат — 3.95 (24%).

Выигрыш «Салавата» с учетов овертайма и серии буллитов дан за 2.05, этот рынок на подопечных Романа Ротенберга доступен за 1.77.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов ставок на исход встречи с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.05, Ф2(0) — за 1.75;

• Ф1(+1) — за 1.40, Ф2(-1) — за 2.80.

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Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.17.

Поставить на то, что каждая из команд отличится хотя бы дважды, можно за 1.75. Обратный вариант предложен за 1.95.

Комбинированный рынок на победу СКА и тотал больше 4.5 гола оценили в 3.35.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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 8
П
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Локомотив

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Александр Соболев

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И К Ж
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Виктор Александров

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