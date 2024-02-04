4 февраля «Салават Юлаев» и СКА сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды начнут игру на «Уфа Арене» в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 14.15 мск.

Букмекеры отдали предпочтение гостям: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.35, это около 41% вероятности. Успех уфимцев предложен за чуть большие 2.80 (35%), коэффициент на «мирный» результат — 3.95 (24%).

Выигрыш «Салавата» с учетов овертайма и серии буллитов дан за 2.05, этот рынок на подопечных Романа Ротенберга доступен за 1.77.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов ставок на исход встречи с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.05, Ф2(0) — за 1.75;

• Ф1(+1) — за 1.40, Ф2(-1) — за 2.80.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.17.

Поставить на то, что каждая из команд отличится хотя бы дважды, можно за 1.75. Обратный вариант предложен за 1.95.

Комбинированный рынок на победу СКА и тотал больше 4.5 гола оценили в 3.35.