28 ноября 2021 года в центральном матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» отправится в Лондон в гости к «Челси». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko, эфир стартует в 19.00.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Тухеля. Шансы «Челси» на победу оцениваются коэффициентом 1.62 — это примерно 60% вероятности. Успех «Манчестер Юнайтед» доступен за 5.70 (17%), а ничья — за 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4100 рублей в случае «мирного» исхода противостояния.

Ф1(-1) можно взять за 2.07, а Ф2(+1) — за 1.81.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.84, а ТМ 2.5 — за 2.03.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.86. Обратный исход доступен за 1.94.

Вы также можете выбрать количество голов «Челси»:

· забьет два или более (ИТБ1 (1.5)) — коэффициент 1.72;

· забьет три или более (ИТБ1 (2.5)) — 3.20;

· забьет четыре или более (ИТБ1 (3.5)) — 7.30.

Кроме того, можно поставить индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед»:

· забьет минимум один мяч (ИТБ2 (0.5)) — коэффициент 1.57;

· забьет два или более (ИТБ2 (1.5)) — 3.60;

· забьет три или более (ИТБ2 (2.5)) — 11.5.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.