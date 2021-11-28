28 ноября 2021 года «Рубин» примет «Динамо» в 16-м туре РПЛ. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Начало — в 16.30. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16.25.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Динамо» можно за 2.08 — это примерно 46% вероятности. Успех «Рубина» и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на «Динамо» можно выиграть 2080 рублей в случае успеха команды Шварца.

Ф1(0) доступна за 2.65, а Ф2(0) — за 1.52.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.86.

Поставить на «обе забьют» в этой встрече можно с коэффициентом 1.84. Обратный исход идет за 1.96.

Шансы «Рубина» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 3.00.

Уверены, что «Динамо» забьет два мяча или более? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.08.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 6.40;

· 0:1 — 6.90;

· 1:2 — 8.40.