Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Борнмут» 27 декабря 2022 года

27 декабря «Челси» возобновит сезон АПЛ матчем против «Борнмута». Игра 17-го тура состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Саймон Хупер. В России трансляция будет недоступна.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» серьезным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.37, вероятность такого исхода — примерно 73%. Триумф «Борнмута» предложено взять за 8.80 (8%), ничью — за 5.20 (19%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их успеха выплата составит 8800 рублей, а чистая прибыль — 7800 рублей.

Вариант «Борнмут» не проиграет» доступен за 3.30. Также можете подстраховать «вишни» с помощью форы (+1.5) гола за 1.81.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.12.

Если считаете, что предстоящем матче произойдет обмен голами, возьмите вариант «обе забьют» за 2.07. Обратный исход оценен котировкой 1.76.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

2:0 в пользу «Челси» можно взять за 6.10;

1:0 — за 6.50;

2:1 — за 8.20.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Борнмут»

Первые клубные матчи после чемпионата мира становятся бенефисом игроков, которые не ездили в Катар: Мо Салах дважды забил за «Ливерпуль», Холанн отличился за «Сити». У «Челси» сил последний месяц набирался Пьер-Эмерик Обамеянг. Он же наверняка появится в старте во встрече против «Борнмута».

Габонец знает, как забивать «вишням» — в составе «Арсенала» он дважды поражал ворота этого соперника. Третий точный удар, вполне вероятно, случится в ближайшей встрече.

Рекомендуемая ставка: Обамеянг забьет за 2.00.