Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Челси» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 27 декабря 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Борнмут» 27 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Global Look Press

27 декабря «Челси» возобновит сезон АПЛ матчем против «Борнмута». Игра 17-го тура состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Саймон Хупер. В России трансляция будет недоступна.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
27 дек, 20:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Борнмут

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» серьезным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.37, вероятность такого исхода — примерно 73%. Триумф «Борнмута» предложено взять за 8.80 (8%), ничью — за 5.20 (19%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их успеха выплата составит 8800 рублей, а чистая прибыль — 7800 рублей.

Вариант «Борнмут» не проиграет» доступен за 3.30. Также можете подстраховать «вишни» с помощью форы (+1.5) гола за 1.81.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.12.

Если считаете, что предстоящем матче произойдет обмен голами, возьмите вариант «обе забьют» за 2.07. Обратный исход оценен котировкой 1.76.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Челси» можно взять за 6.10;

  • 1:0 — за 6.50;

  • 2:1 — за 8.20.

 
Маркус Рэшфорд. «Ман Юнайтед» — «Ноттингем»: Рэшфорд и Эриксен побьют аутсайдера АПЛ

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Борнмут»

Первые клубные матчи после чемпионата мира становятся бенефисом игроков, которые не ездили в Катар: Мо Салах дважды забил за «Ливерпуль», Холанн отличился за «Сити». У «Челси» сил последний месяц набирался Пьер-Эмерик Обамеянг. Он же наверняка появится в старте во встрече против «Борнмута».

Габонец знает, как забивать «вишням» — в составе «Арсенала» он дважды поражал ворота этого соперника. Третий точный удар, вполне вероятно, случится в ближайшей встрече.

Рекомендуемая ставка: Обамеянг забьет за 2.00.

 
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Борнмут
ФК Челси
0
Читайте также
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
Отец Трусовой требовал отстранить Тарасову и Ягудина от эфиров? Это похоже на правду
Медведев спрогнозировал отказ от евро и резкое подорожание газа и нефти в 2023 году
Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность
Махнулись крылом: иностранные перевозчики стали использовать самолеты РФ
Украинские националисты расстреляли семью из восьми человек в Макеевке ДНР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости