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«Виннипег» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Виннипег» — «Миннесота» 28 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Кирилл Капризов.
Фото Global Look Press

28 декабря в 04.00 по московскому времени в НХЛ начнется матч между «Виннипегом» и «Миннесотой». Встреча пройдет в «Канада Лайф-центре» — на домашнем льду «Джетс». В России она показана не будет.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали фаворитом «Миннесоту». На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.43, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Виннипега» — за 2.65 (34%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет 2650 рублей.

Выигрыш «Виннипега» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.00, «Миннесоты» — за 1.85.

Эксперты считают, что матч получится довольно результативным: тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.77, ТМ 5.5 — за 2.10.

Можете сделать ставку на индивидуальные показатели команд: ИТБ1 (2.5) идет за 1.71, ИТМ1 (2.5) — за 2.14. У «Миннесоты» те же условия предложены за 1.64 и 2.25 соответственно.

Почти нет сомнений, что соперники обменяются голами: вариант «обе забьют» доступен за 1.08, «обе забьют — нет» — за 8.10.

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Прогноз и ставка на матч «Виннипег» — «Миннесота»

Команды встречались месяц назад — тот матч завершился разгромным триумфом «Миннесоты» со счетом 6:1. Последние пару недель «Уайлд» также были хороши: шли на серии из шести побед, пока не оступились против «Сан-Хосе». В составе «Минни» как всегда выделялся Кирилл Капризов, на счету которого в этом сезоне уже 43 очка (19+24).

«Виннипег» же смотрится неважно: проиграл пять из восьми последних встреч в НХЛ и трижды в четырех крайних матчах. Успех «Миннесоты» в ближайшей игре никого не удивит.

Рекомендуемая ставка: победа «Миннесоты» за 1.85.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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«Челси» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 27 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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