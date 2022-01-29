29 января 2022 года в 29-м туре Чемпионшипа Англии «Фулхэм» встретится с «Блэкпулом». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Начало в 18.00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Футбол».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Марку Силвы фаворитом матча. Сделать ставку на победу «Фулхэма» можно с коэффициентом 1.39 — это около 69% вероятности. Триумф «Блэкпула» доступен за 9.50 (10%), а ничья — за 4.50 (21%).

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, к примеру:

· Ф1(-1) идет за 1.55, а Ф2(+1) — за 2.36;

· Ф1(-1.5) идет за 1.98, а Ф2(+1.5) — за 1.83;

· Ф1(-2) идет за 2.70, а Ф2(+2) — за 1.43.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.77, а ТМ 2.5 — за 2.05.

«Фулхэм» забивает от трех мячей четыре тура чемпионата кряду. Поставить на ИТБ1 (2.5) можно за 2.50.

«Блэкпул» забивает шесть матчей подряд с учетом всех турниров. Гол гостей идет за 1.90.

В четырех последних турах Чемпионшипа «Фулхэм» выиграл и первый тайм, и весь матч. Сделать ставку на П1П1 можно с коэффициентом 1.85.

Кроме того, четыре тура кряду «Фулхэм» забивает больше одного мяча до перерыва. Вы можете поставить на ИТБ1 (1.5) в первом тайме за 3.60.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.70.