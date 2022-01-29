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«Фулхэм» — «Блэкпул»: прогноз на матч Чемпионшипа 29 января 2022 года

Прогноз на матч чемпионшипа «Фулхэм» — «Блэкпул»
Виталий Пудздрав
Фабиу Карвалью.
Фото Reuters

29 января 2022 года в 29-м туре Чемпионшипа Англии «Фулхэм» встретится с «Блэкпулом». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Начало в 18.00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Футбол».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Марку Силвы фаворитом матча. Сделать ставку на победу «Фулхэма» можно с коэффициентом 1.39 — это около 69% вероятности. Триумф «Блэкпула» доступен за 9.50 (10%), а ничья — за 4.50 (21%).

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, к примеру:

· Ф1(-1) идет за 1.55, а Ф2(+1) — за 2.36;

· Ф1(-1.5) идет за 1.98, а Ф2(+1.5) — за 1.83;

· Ф1(-2) идет за 2.70, а Ф2(+2) — за 1.43.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.77, а ТМ 2.5 — за 2.05.

«Фулхэм» забивает от трех мячей четыре тура чемпионата кряду. Поставить на ИТБ1 (2.5) можно за 2.50.

«Блэкпул» забивает шесть матчей подряд с учетом всех турниров. Гол гостей идет за 1.90.

В четырех последних турах Чемпионшипа «Фулхэм» выиграл и первый тайм, и весь матч. Сделать ставку на П1П1 можно с коэффициентом 1.85.

Кроме того, четыре тура кряду «Фулхэм» забивает больше одного мяча до перерыва. Вы можете поставить на ИТБ1 (1.5) в первом тайме за 3.60.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.70.

Англия. Чемпионшип. 29-й тур
29 янв, 18:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Блэкпул
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Блэкпул
ФК Фулхэм
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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