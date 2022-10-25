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Сегодня, 13:15

Чемпион РПЛ-2022/23: «Спартак» — единственная опасность для «Зенита»?

Евгений Коростелев
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«Зенит».
Фото Global Look Press

Санкт-петербургский «Зенит» в 14-м туре РПЛ забил семь мячей в ворота «Сочи», набрал три очка и сохранил отрыв от идущего вторым «Спартака». Между командами Сергея Семака и Гильермо Абаскаля семь баллов, но впереди половина чемпионата. Тем не менее аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что чемпионом снова станут сине-бело-голубые.

На триумф лучшей команды страны последних четырех сезонов можно поставить с невысоким коэффициентом 1.07. На то, что турнир выиграет кто-то другой, котировка — 8.50. Если же вы считаете, что трофей достанется «Спартаку», можете взять его успех за 15.0.

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Третьим фаворитом, несмотря на ничью с «Оренбургом» и отставание в три очка от «Спартака», остается ЦСКА (25.0), на четвертой позиции — «Ростов» (30.0). Далее отставание команд существенное. Например, триумф «Краснодара» и «Динамо» оценен в 100, притом что эти коллективы идут в 12 и 13 очках позади «Зенита».

Коэффициент 200 выставлен на «Сочи» и «Ахмат» — эти клубы расположились на границе топ-8. За 500 можно взять взлет на первую строчку «Оренбурга». Далее котировки выглядят следующим образом:

  • «Локомотив» — 1000;

  • «Крылья Советов» — 1500;

  • «Нижний Новгород» — 5000;

  • «Факел» и «Химки» — 7500;

  • «Торпедо» и «Урал» — 9999.
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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