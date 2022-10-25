Чемпион РПЛ-2022/23: «Спартак» — единственная опасность для «Зенита»?
Санкт-петербургский «Зенит» в 14-м туре РПЛ забил семь мячей в ворота «Сочи», набрал три очка и сохранил отрыв от идущего вторым «Спартака». Между командами Сергея Семака и Гильермо Абаскаля семь баллов, но впереди половина чемпионата. Тем не менее аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что чемпионом снова станут сине-бело-голубые.
На триумф лучшей команды страны последних четырех сезонов можно поставить с невысоким коэффициентом 1.07. На то, что турнир выиграет кто-то другой, котировка — 8.50. Если же вы считаете, что трофей достанется «Спартаку», можете взять его успех за 15.0.
Третьим фаворитом, несмотря на ничью с «Оренбургом» и отставание в три очка от «Спартака», остается ЦСКА (25.0), на четвертой позиции — «Ростов» (30.0). Далее отставание команд существенное. Например, триумф «Краснодара» и «Динамо» оценен в 100, притом что эти коллективы идут в 12 и 13 очках позади «Зенита».
Коэффициент 200 выставлен на «Сочи» и «Ахмат» — эти клубы расположились на границе топ-8. За 500 можно взять взлет на первую строчку «Оренбурга». Далее котировки выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2