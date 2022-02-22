Прогнозы и ставки на матч АПЛ «Бернли» — «Тоттенхэм» 23 февраля

23 февраля в перенесенном матче 13-го тура АПЛ сыграют «Бернли» и «Тоттенхэм». Встреча пройдет на стадионе «Терф Мур» в городе Бернли и начнется в 22.30. Посмотреть трансляцию можно будет в сервисе Okko.

В предстоящей встрече аналитики считают фаворитом лондонский клуб. Поставить на успех «Тоттенхэма» можно с котировкой 1.80 — это примерно 53% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (26%), а победа «Бернли» есть в линии за 4.40 (21%).

· Ф1(+1) идет за 1.55

· Ф2(-1) — за 2.46

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.03, ТМ 2.5 можно взять за 1.84.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3700 рублей.

Ставку «Бернли» не проиграет" можно взять за 2.07.

Шансы «Тоттенхэма» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.00.

Уверены, что «Бернли» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.60.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 0:1 в пользу «Тоттенхэма». На него можно поставить за 6.10.

· ТМ 1.5 — 3.40

· Обе забьют: да — 1.95

· Точный счет: 4:1 — 88