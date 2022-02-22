«Бернли» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч АПЛ 23 февраля 2022 года
23 февраля в перенесенном матче 13-го тура АПЛ сыграют «Бернли» и «Тоттенхэм». Встреча пройдет на стадионе «Терф Мур» в городе Бернли и начнется в 22.30. Посмотреть трансляцию можно будет в сервисе Okko.
В предстоящей встрече аналитики считают фаворитом лондонский клуб. Поставить на успех «Тоттенхэма» можно с котировкой 1.80 — это примерно 53% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (26%), а победа «Бернли» есть в линии за 4.40 (21%).
· Ф1(+1) идет за 1.55
· Ф2(-1) — за 2.46
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.03, ТМ 2.5 можно взять за 1.84.
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3700 рублей.
Ставку «Бернли» не проиграет" можно взять за 2.07.
Шансы «Тоттенхэма» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.00.
Уверены, что «Бернли» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.60.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 0:1 в пользу «Тоттенхэма». На него можно поставить за 6.10.
· ТМ 1.5 — 3.40
· Обе забьют: да — 1.95
· Точный счет: 4:1 — 88
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7