«Сибирь» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 26 декабря 2023 года
26 декабря в одном из матчей КХЛ «Сибирь» дома примет «Авангард». Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» и начнется в 15.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 15.20 мск.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что победу в предстоящем матче одержит «Авангард». Успех омичей в основное время предложен за коэффициент 2.18, что примерно 46% вероятности исхода. Ничья идет за 3.95 (20%), триумф «Сибири» — за 2.91 (34%).
Если хозяева не проиграют (Х2), то сыграет ставка за 1.66.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.84, ТМ 4.5 — в 1.96. ТБ 5.5 и ТМ 5.5 доступны за 2.56 и 1.47 соответственно.
Считаете, что команды способны доиграться до овертайма? Такое условие выставлено за 3.95.
Выигрыш «Сибири» с учетом ОТ и буллитов можно оформить за 2.14, викторию «Авангарда» — за 1.70.
Прогноз и ставка на матч «Сибирь» — «Авангард»
Поездки в Новосибирск обычно не бывают простыми для любой команды, вот и «Авангард» не слишком часто побеждает на «Сибирь-Арене» — выиграл только четыре матча из 10 последних. Однако омичам удается навязать сопернику борьбу и настрелять достаточно много шайб. В шести из восьми предыдущих игр гости забрасывали как минимум трижды. В этот раз от них стоит ждать похожей результативности.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5