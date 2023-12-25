Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 23:15

«Сибирь» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 26 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард» 26 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

26 декабря в одном из матчей КХЛ «Сибирь» дома примет «Авангард». Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» и начнется в 15.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 15.20 мск.

Криштиану Роналду и&nbsp;Отавио. Пять лет без побед. Первая встреча Роналду и Бензема в Саудовской Аравии окутана интригами

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что победу в предстоящем матче одержит «Авангард». Успех омичей в основное время предложен за коэффициент 2.18, что примерно 46% вероятности исхода. Ничья идет за 3.95 (20%), триумф «Сибири» — за 2.91 (34%).

Если хозяева не проиграют (Х2), то сыграет ставка за 1.66.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.84, ТМ 4.5 — в 1.96. ТБ 5.5 и ТМ 5.5 доступны за 2.56 и 1.47 соответственно.

Считаете, что команды способны доиграться до овертайма? Такое условие выставлено за 3.95.

Выигрыш «Сибири» с учетом ОТ и буллитов можно оформить за 2.14, викторию «Авангарда» — за 1.70.

Криштиану Роналду (&laquo;Аль-Наср&raquo;). Роналду подчинил себе саудовскую лигу: лидирует в списке бомбардиров и по «гол плюс пас». Что будет с Кришем в 2024 году?

Прогноз и ставка на матч «Сибирь» — «Авангард»

Поездки в Новосибирск обычно не бывают простыми для любой команды, вот и «Авангард» не слишком часто побеждает на «Сибирь-Арене» — выиграл только четыре матча из 10 последних. Однако омичам удается навязать сопернику борьбу и настрелять достаточно много шайб. В шести из восьми предыдущих игр гости забрасывали как минимум трижды. В этот раз от них стоит ждать похожей результативности.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.00.

Зарегистрируйся в OLIMPBET и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Сибирь
0
Читайте также
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
«Известия» публикуют кадры из освобожденной Марьинки
Популярное видео
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: специальный репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» Москва — СКА: где смотреть матч КХЛ 25 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости