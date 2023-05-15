15 мая лидер российского тенниса Даниил Медведев в третьем круге «мастерса» в Риме сыграет с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом. Встреча начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Ранее теннисисты никогда друг с другом не играли.

Букмекерская компания Olimpbet считает Медведева лидером котировок. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.23, это приблизительно 81% вероятности исхода. Успех Сапаты Миральеса идет за 4.20 (19%).

При ставке в 1000 рублей на испанца в случае его выхода в 1/8 финала выплата составит 4200 рублей.

Эксперты убеждены, что Медведев не испытает проблем и закроет оппонента в двух сетах. Счет 2:0 оценен в 1.68.

В первом матче в турнире Даниил без проблем переиграл финна Эмиля Руусувуори, отдав ему всего шесть геймов. На успех русского топа с форой (-4.5) в предстоящей игре котировка — 1.82. Если же считаете, что Сапата поупирается, возьмите Ф1(+4.5) за 2.00.

Тотал больше 20.5 гейма доступен за 1.97, а ТМ 20.5 — за 1.85.

Шикарный коэффициент на шесть и меньше брейков в матче — 1.60, на семь и более — 2.20.

Прогноз и ставка на матч Бернабе Сапата Миральес — Даниил Медведев

Бернабе лучшие результаты показывает на грунте, но не в матчах с топовыми соперниками. В Мадриде он уперся в Циципаса и выиграл у него всего четыре гейма, в Барселоне вылетел от Баутисты и взял все те же четыре гейма. Теперь очередь споткнуться о Медведева.

Даниил мощно стартовал в Риме — в двух сетах расправился с Эмилем Руусувуори. Это была его первая победа на грунте в столице Италии. Особенно здорово российский теннисист действовал в ключевые моменты на брейк-пойнтах соперника. Опыт и заряженность (плюс Медведев наконец не жаловался на корты) помогут ему выйти в следующий раунд и затратить минимум сил.

Рекомендуемая ставка: ТМ 21.5 гейма за 1.68.

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