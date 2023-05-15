Бернабе Сапата Миральес — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Рим 15 мая 2023 года
15 мая лидер российского тенниса Даниил Медведев в третьем круге «мастерса» в Риме сыграет с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом. Встреча начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Ранее теннисисты никогда друг с другом не играли.
Букмекерская компания Olimpbet считает Медведева лидером котировок. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.23, это приблизительно 81% вероятности исхода. Успех Сапаты Миральеса идет за 4.20 (19%).
При ставке в 1000 рублей на испанца в случае его выхода в 1/8 финала выплата составит 4200 рублей.
Эксперты убеждены, что Медведев не испытает проблем и закроет оппонента в двух сетах. Счет 2:0 оценен в 1.68.
В первом матче в турнире Даниил без проблем переиграл финна Эмиля Руусувуори, отдав ему всего шесть геймов. На успех русского топа с форой (-4.5) в предстоящей игре котировка — 1.82. Если же считаете, что Сапата поупирается, возьмите Ф1(+4.5) за 2.00.
Тотал больше 20.5 гейма доступен за 1.97, а ТМ 20.5 — за 1.85.
Шикарный коэффициент на шесть и меньше брейков в матче — 1.60, на семь и более — 2.20.
Прогноз и ставка на матч Бернабе Сапата Миральес — Даниил Медведев
Бернабе лучшие результаты показывает на грунте, но не в матчах с топовыми соперниками. В Мадриде он уперся в Циципаса и выиграл у него всего четыре гейма, в Барселоне вылетел от Баутисты и взял все те же четыре гейма. Теперь очередь споткнуться о Медведева.
Даниил мощно стартовал в Риме — в двух сетах расправился с Эмилем Руусувуори. Это была его первая победа на грунте в столице Италии. Особенно здорово российский теннисист действовал в ключевые моменты на брейк-пойнтах соперника. Опыт и заряженность (плюс Медведев наконец не жаловался на корты) помогут ему выйти в следующий раунд и затратить минимум сил.
Рекомендуемая ставка: ТМ 21.5 гейма за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6