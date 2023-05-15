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Сегодня, 14:15

«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 15 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль» 15 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Алиссон («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

15 мая в 36-м туре АПЛ схлестнутся борющийся за выживание «Лестер» и рвущийся в Лигу чемпионов «Ливерпуль». Игра пройдет на «Кинг Пауэр Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Крэйг Поусон. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
15 мая, 22:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей намного больше шансов на три очка: поставить на успех «красных» можно с коэффициентом 1.58, что составляет примерно 62% вероятности исхода. Выигрыш «лис» доступен с котировкой 5.36 (17%). «Мирный» результат идет за 4.66 (21%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4660 рублей, если команды не определят сильнейшего.

«Ливерпуль» уступил в гостях у «Лестера» дважды подряд. На непоражение хозяев можно сыграть за 2.48.

«Лисы» пропускают в 16 последних встречах, а в крайних пяти — по 2.4 мяча в среднем за игру. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.48, ТМ 2.5 — в 2.68.

«Лестер» забивает в пяти поединках подряд, а «Ливерпуль» — в семи. Обмен точными выстрелами предложен за 1.58, обратный рынок — за 2.40.

Наиболее вероятный счет — 2:1 в пользу гостей. На этот результат Olimpbet дала котировку 8.25.

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Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Ливерпуль»

«Лестер» пропускает в 20 матчах АПЛ подряд. Даже на своем поле «лисы» ужасны — не выиграли в девяти из 11 поединков сезона, уступив семь раз. Правда, при своих фанатах они вынимали из ворот гораздо меньше — 23 гола против 41 в гостях. В прошлом туре команда пропустила от «Фулхэма» аж пять раз (3:5) и свалилась в зону вылета (18-е место).

«Ливерпуль» рвется в Лигу чемпионов и одержал шесть побед подряд. Парни Юргена Клоппа забили в семи встречах кряду, а на выезде были особенно хороши — два последних визита к соперникам завершились с общим счетом 8:2. История противостояния тоже говорит в пользу «красных» — они были сильнее два раза подряд, в каждой игре оформили по два мяча.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.92.

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Футбол
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ФК Лестер
ФК Ливерпуль
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«Бетис» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч ла лиги 15 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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27 тур
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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