15 мая в 36-м туре АПЛ схлестнутся борющийся за выживание «Лестер» и рвущийся в Лигу чемпионов «Ливерпуль». Игра пройдет на «Кинг Пауэр Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Крэйг Поусон. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей намного больше шансов на три очка: поставить на успех «красных» можно с коэффициентом 1.58, что составляет примерно 62% вероятности исхода. Выигрыш «лис» доступен с котировкой 5.36 (17%). «Мирный» результат идет за 4.66 (21%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4660 рублей, если команды не определят сильнейшего.

«Ливерпуль» уступил в гостях у «Лестера» дважды подряд. На непоражение хозяев можно сыграть за 2.48.

«Лисы» пропускают в 16 последних встречах, а в крайних пяти — по 2.4 мяча в среднем за игру. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.48, ТМ 2.5 — в 2.68.

«Лестер» забивает в пяти поединках подряд, а «Ливерпуль» — в семи. Обмен точными выстрелами предложен за 1.58, обратный рынок — за 2.40.

Наиболее вероятный счет — 2:1 в пользу гостей. На этот результат Olimpbet дала котировку 8.25.

Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Ливерпуль»

«Лестер» пропускает в 20 матчах АПЛ подряд. Даже на своем поле «лисы» ужасны — не выиграли в девяти из 11 поединков сезона, уступив семь раз. Правда, при своих фанатах они вынимали из ворот гораздо меньше — 23 гола против 41 в гостях. В прошлом туре команда пропустила от «Фулхэма» аж пять раз (3:5) и свалилась в зону вылета (18-е место).

«Ливерпуль» рвется в Лигу чемпионов и одержал шесть побед подряд. Парни Юргена Клоппа забили в семи встречах кряду, а на выезде были особенно хороши — два последних визита к соперникам завершились с общим счетом 8:2. История противостояния тоже говорит в пользу «красных» — они были сильнее два раза подряд, в каждой игре оформили по два мяча.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.92.

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