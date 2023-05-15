«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 15 мая 2023 года
15 мая в 36-м туре АПЛ схлестнутся борющийся за выживание «Лестер» и рвущийся в Лигу чемпионов «Ливерпуль». Игра пройдет на «Кинг Пауэр Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Крэйг Поусон. В России легально не транслируют чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей намного больше шансов на три очка: поставить на успех «красных» можно с коэффициентом 1.58, что составляет примерно 62% вероятности исхода. Выигрыш «лис» доступен с котировкой 5.36 (17%). «Мирный» результат идет за 4.66 (21%).
Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4660 рублей, если команды не определят сильнейшего.
«Ливерпуль» уступил в гостях у «Лестера» дважды подряд. На непоражение хозяев можно сыграть за 2.48.
«Лисы» пропускают в 16 последних встречах, а в крайних пяти — по 2.4 мяча в среднем за игру. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.48, ТМ 2.5 — в 2.68.
«Лестер» забивает в пяти поединках подряд, а «Ливерпуль» — в семи. Обмен точными выстрелами предложен за 1.58, обратный рынок — за 2.40.
Наиболее вероятный счет — 2:1 в пользу гостей. На этот результат Olimpbet дала котировку 8.25.
Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Ливерпуль»
«Лестер» пропускает в 20 матчах АПЛ подряд. Даже на своем поле «лисы» ужасны — не выиграли в девяти из 11 поединков сезона, уступив семь раз. Правда, при своих фанатах они вынимали из ворот гораздо меньше — 23 гола против 41 в гостях. В прошлом туре команда пропустила от «Фулхэма» аж пять раз (3:5) и свалилась в зону вылета (18-е место).
«Ливерпуль» рвется в Лигу чемпионов и одержал шесть побед подряд. Парни Юргена Клоппа забили в семи встречах кряду, а на выезде были особенно хороши — два последних визита к соперникам завершились с общим счетом 8:2. История противостояния тоже говорит в пользу «красных» — они были сильнее два раза подряд, в каждой игре оформили по два мяча.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6