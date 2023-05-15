Андрей Рублев — Алехандро Давидович-Фокина: прогноз на матч ATP Рим 15 мая 2023 года
15 мая в Риме состоится матч третьего круга, в котором россиянин Андрей Рублев схлестнется с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина. Игра начнется не ранее 13.15 по московскому времени и не будет показана на территории России. Счет личных встреч — 2:0 в пользу спортсмена из РФ.
Букмекерская компания Olimpbet считает Рублева безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, это приблизительно 66% вероятности исхода. А вот успех Давидовича-Фокина оценен в 2.60 (34%).
Ставка в 1000 рублей на испанца в случае его триумфа принесет выплату в 2600 рублей.
Алехандро взял у Андрея по сету в каждом очном матче. Выигрыш испанцем хотя бы одной партии в предстоящей игре оценен в 1.62.
Правда, эксперты считают наиболее реальным счет 2:0 в пользу Рублева. Такой исход котируется за 2.21.
Если Давидович-Фокина уступит с разницей не более трех геймов, то условие Ф2(+3.5) умножит ставку в 1.83 раза.
Тотал больше 22.5 гейма можно оформить за 2.01, ТМ 22.5 — за 1.81.
На тай-брейк выставлен коэффициент — 2.72, на его отсутствие — 1.41.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Алехандро Давидович-Фокина
Для испанского теннисиста наступила сладкая пора грунтовых турниров. На этом покрытии он чувствует себя комфортнее всего, что доказал и в прошедших турнирах. В Мадриде жертвой Алехандро стал финалист Монте-Карло Хольгер Руне, а в Барселоне он оказал достойное сопротивление Алькарасу — уступил 7:6, 4:6.
Рублев тоже хорош и в целом должен обыгрывать данного соперника, но даже личная встреча на харде в этом году сложилась для него очень тяжело — Андрей отыграл пять матчболов подряд на тай-брейке второго сета. То есть испанец был максимально близок к успеху. Здесь же, в Риме, он снова должен создать русскому №2 неприятности.
Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокина с форой (+3.5) гейма за 1.83.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6