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15 мая, 08:15

Андрей Рублев — Алехандро Давидович-Фокина: прогноз на матч ATP Рим 15 мая 2023 года

Прогноз на матч ATP Рим Андрей Рублев — Алехандро Давидович-Фокина 15 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

15 мая в Риме состоится матч третьего круга, в котором россиянин Андрей Рублев схлестнется с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина. Игра начнется не ранее 13.15 по московскому времени и не будет показана на территории России. Счет личных встреч — 2:0 в пользу спортсмена из РФ.

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Букмекерская компания Olimpbet считает Рублева безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, это приблизительно 66% вероятности исхода. А вот успех Давидовича-Фокина оценен в 2.60 (34%).

Ставка в 1000 рублей на испанца в случае его триумфа принесет выплату в 2600 рублей.

Алехандро взял у Андрея по сету в каждом очном матче. Выигрыш испанцем хотя бы одной партии в предстоящей игре оценен в 1.62.

Правда, эксперты считают наиболее реальным счет 2:0 в пользу Рублева. Такой исход котируется за 2.21.

Если Давидович-Фокина уступит с разницей не более трех геймов, то условие Ф2(+3.5) умножит ставку в 1.83 раза.

Тотал больше 22.5 гейма можно оформить за 2.01, ТМ 22.5 — за 1.81.

На тай-брейк выставлен коэффициент — 2.72, на его отсутствие — 1.41.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Алехандро Давидович-Фокина

Для испанского теннисиста наступила сладкая пора грунтовых турниров. На этом покрытии он чувствует себя комфортнее всего, что доказал и в прошедших турнирах. В Мадриде жертвой Алехандро стал финалист Монте-Карло Хольгер Руне, а в Барселоне он оказал достойное сопротивление Алькарасу — уступил 7:6, 4:6.

Рублев тоже хорош и в целом должен обыгрывать данного соперника, но даже личная встреча на харде в этом году сложилась для него очень тяжело — Андрей отыграл пять матчболов подряд на тай-брейке второго сета. То есть испанец был максимально близок к успеху. Здесь же, в Риме, он снова должен создать русскому №2 неприятности.

Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокина с форой (+3.5) гейма за 1.83.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
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