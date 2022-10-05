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5 октября, 19:15

«Бенфика» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 5 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «ПСЖ» 5 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Лео Месси и Неймар («ПСЖ»).
Фото Global Look Press

5 октября в матче группового этапа Лиги чемпионов сойдутся лидеры группы Н — «ПСЖ» и «Бенфика». Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш», стартовый свисток испанца Хесуса Хиль Мансано прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа H
05 окт, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
1:1
ПСЖ

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, парижане — серьезные фавориты встречи: поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 57% вероятности. Успех хозяев доступен за 4.50 (21%), на ничью предложена котировка 4.40 (22%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4400 рублей.

«Бенфика» еще ни разу не проиграла в этом сезоне: из 14 матчей во всех турнирах «орлы» лишь однажды потеряли очки — скатали нулевую ничью с «Виторией Гимарайнш» в последнем туре чемпионата Португалии. Считаете, что коллектив из Лиссабона не уступит и «ПСЖ»? Поставить на это можно с коэффициентом 2.17.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа «ПСЖ» 2:1 идет за 8.00;

• ничья 1:1 — за 8.10;

• успех гостей 2:0 — за 9.80.

Команды оформили по две победы в первых двух турах и неплохо проявили себя в атаке: «Бенфика» настреляла четыре забитых мяча, «ПСЖ» — пять. Во всех турнирах только у «орлов» оказался один матч без голов. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую встречу доступен за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.

Игроки &laquo;ПСЖ&raquo;: Лионель Месси, Килиан Мбаппе и&nbsp;Неймар. «Бенфика» — «ПСЖ»: Неймар, Месси и Мбаппе не оставят шансов португальцам

Поставить на голы от обеих команд можно с котировкой 1.54, обратный рынок оценен в 2.48. Сухой матч в этой ЛЧ пока провела только «Бенфика» — обыграла «Маккаби» (2:0), в остальных встречах «орлов» и парижан отличались оба соперника.

Также на матч предложен широкий выбор комбинированных ставок. Например, поставить на победу «ПСЖ» и тотал больше 3.5 гола можно с приличным коэффициентом 3.70.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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 9
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Торпедо М

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