«Бенфика» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 5 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
5 октября в матче группового этапа Лиги чемпионов сойдутся лидеры группы Н — «ПСЖ» и «Бенфика». Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш», стартовый свисток испанца Хесуса Хиль Мансано прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, парижане — серьезные фавориты встречи: поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 57% вероятности. Успех хозяев доступен за 4.50 (21%), на ничью предложена котировка 4.40 (22%).
Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4400 рублей.
«Бенфика» еще ни разу не проиграла в этом сезоне: из 14 матчей во всех турнирах «орлы» лишь однажды потеряли очки — скатали нулевую ничью с «Виторией Гимарайнш» в последнем туре чемпионата Португалии. Считаете, что коллектив из Лиссабона не уступит и «ПСЖ»? Поставить на это можно с коэффициентом 2.17.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• победа «ПСЖ» 2:1 идет за 8.00;
• ничья 1:1 — за 8.10;
• успех гостей 2:0 — за 9.80.
Команды оформили по две победы в первых двух турах и неплохо проявили себя в атаке: «Бенфика» настреляла четыре забитых мяча, «ПСЖ» — пять. Во всех турнирах только у «орлов» оказался один матч без голов. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую встречу доступен за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.
Поставить на голы от обеих команд можно с котировкой 1.54, обратный рынок оценен в 2.48. Сухой матч в этой ЛЧ пока провела только «Бенфика» — обыграла «Маккаби» (2:0), в остальных встречах «орлов» и парижан отличались оба соперника.
Также на матч предложен широкий выбор комбинированных ставок. Например, поставить на победу «ПСЖ» и тотал больше 3.5 гола можно с приличным коэффициентом 3.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1