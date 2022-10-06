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6 октября, 11:15

«Омония» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги Европы 6 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Омония» — «Манчестер Юнайтед» 6 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Игроки «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press

6 октября один из фаворитов Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с кипрской «Омонией». Игра третьего тура пройдет в Никосии на стадионе ГСП и начнется в 19.45 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр из Португалии Жоау Педру Пинейру. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2».

Лига Европы. Группа E
06 окт, 19:45. GSP (Никосия)
Омония
2:3
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «МЮ» значительно больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за нескромные 8.10 (12%), а успех «Омонии» вообще за 14.5 (5%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат встречи принесет выигрыш в 8100 рублей.

Если считаете, что манкунианцы еще не пришли в себя после нокаута в матче с «Сити» в последние выходные (3:6), возьмите вариант «хозяева не проиграют» за 4.90 или Ф1(+1.5) за 2.32.

Эксперты убеждены, что в матче будет забито три и более мяча, поэтому ТБ 2.5 гола идет за 1.59, а ТМ 2.5 — за 2.46.

Результативного удара от «Омонии» ждать не стоит, котировка на него — 2.08.

Вариант «обе забьют» оценен в 2.28, «обе забьют — нет» — в 1.63.

Три наиболее вероятных точных счета указывают на превосходство «МЮ»:

  • победа 2:0 идет за 5.60;

  • разгром 4:0 — за 6.50;

  • 3:0 — за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Омония» — «Манчестер Юнайтед»

Команда тен Хага получила сочную оплеуху в прошедшие выходные, проиграв 3:6 «Сити». Голландец похвалил Пепа Гвардиолу за урок и заверил, что команда сделает правильные выводы. Доказать, что работа над ошибками проведена, предстоит уже в четверг против скромной «Омонии», которая проиграла оба стартовых матча в группе с общим счетом 1:5.

Во втором туре «МЮ» легко переиграл на выезде «Шериф» (2:0), который, в свою очередь, забил киприотам три безответных гола. Мотивированный изменить свое положение в команде Криштиану Роналду сделает все возможное, чтобы обыграть противника с не меньшим преимуществом.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.65.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Омония
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Оренбург – ЦСКА
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 - : -
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Ахмат – Торпедо
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