«Омония» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги Европы 6 октября 2022 года
6 октября один из фаворитов Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с кипрской «Омонией». Игра третьего тура пройдет в Никосии на стадионе ГСП и начнется в 19.45 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр из Португалии Жоау Педру Пинейру. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «МЮ» значительно больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за нескромные 8.10 (12%), а успех «Омонии» вообще за 14.5 (5%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат встречи принесет выигрыш в 8100 рублей.
Если считаете, что манкунианцы еще не пришли в себя после нокаута в матче с «Сити» в последние выходные (3:6), возьмите вариант «хозяева не проиграют» за 4.90 или Ф1(+1.5) за 2.32.
Эксперты убеждены, что в матче будет забито три и более мяча, поэтому ТБ 2.5 гола идет за 1.59, а ТМ 2.5 — за 2.46.
Результативного удара от «Омонии» ждать не стоит, котировка на него — 2.08.
Вариант «обе забьют» оценен в 2.28, «обе забьют — нет» — в 1.63.
Три наиболее вероятных точных счета указывают на превосходство «МЮ»:
Прогноз и ставка на матч «Омония» — «Манчестер Юнайтед»
Команда тен Хага получила сочную оплеуху в прошедшие выходные, проиграв 3:6 «Сити». Голландец похвалил Пепа Гвардиолу за урок и заверил, что команда сделает правильные выводы. Доказать, что работа над ошибками проведена, предстоит уже в четверг против скромной «Омонии», которая проиграла оба стартовых матча в группе с общим счетом 1:5.
Во втором туре «МЮ» легко переиграл на выезде «Шериф» (2:0), который, в свою очередь, забил киприотам три безответных гола. Мотивированный изменить свое положение в команде Криштиану Роналду сделает все возможное, чтобы обыграть противника с не меньшим преимуществом.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1