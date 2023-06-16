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Сегодня, 16:15

Гибралтар — Франция: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы-2024 16 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации чемпионата Европы-2024 Гибралтар — Франция 16 июня 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Сборная Франции.
Фото Global Look Press

16 июня сборные Гибралтара и Франции сойдутся на стадионе «Алгарве» в португальском городе Фару. Встреча квалификации чемпионата Европы-2024 начнется со свистком украинского арбитра Евгения Арановского в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
16 июн, 21:45. ()
Гибралтар
Франция

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают безоговорочными фаворитами номинальных гостей: поставить на триумф коллектива Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.01, что составляет примерно 94% вероятности. Выигрыш хозяев оценен котировкой 100.00 (1%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 27.00 (5%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае сенсационного раздела очков принесет 27 000 рублей.

Средняя результативность «Трехцветных» в пяти последних официальных матчах — 2.6 меткого удара за 90 минут. Гибралтар на этом отрезке пропустил ровно столько же. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.56, ТМ 4.5 — за 2.39.

Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 4.38. На «обе забьют — нет» дали 1.17.

Франция стартовала в отборе на Евро-2024 с разгрома сборной Нидерландов (4:0). А после расправилась с Ирландией (1:0). Очередной «сухарь» в исполнении синих можно взять за 1.95.

Четыре наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на викторию Килиана Мбаппе и компании без пропущенных мячей:

  • 4:0 и 5:0 — за 4.40;

  • 6:0 — за 5.31;

  • 3:0 — за 5.61.

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Белоруссия — Израиль: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы-2024 16 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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