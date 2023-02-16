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«Байер» — «Монако»: прогноз на матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Монако» 16 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Виссам бен Йеддер.
Фото Global Look Press

В одном из матчей раунда плей-офф Лиги Европы немецкий «Байер» сыграет с французским «Монако». Команды встретятся 16 февраля на «Бай Арене», игра начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 22.45 мск. Орель Гринфельд из Израиля — главный арбитр встречи.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Монако

Букмекеры считают фаворитом встречи «Байер». На победу немецкого клуба можно поставить с коэффициентом 1.97, вероятность исхода — примерно 50%. Ничья и триумф «Монако» оценены одинаковыми котировками 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.

Команда Александра Головина не проигрывает уже шесть матчей подряд. На то, что она не уступит и «Байеру», коэффициент — 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.20. В матчах группового этапа ЛЕ с участием «Монако» в среднем забивалось 2.83 гола, в играх «фармацевтов» в ЛЧ — ровно два.

Французы не слишком аккуратны в обороне — пропустили в семи встречах из девяти после паузы на ЧМ. Вариант «обе забьют» оценен в 1.66, «обе забьют — нет» — в 2.22.

В трех последних играх против французских клубов «Байер» забивал три и более мяча. На то, что немцы выиграют гонку до двух голов, котировка — 2.13, до трех — 4.00.

Пенальти можно взять за 2.85, удаление — за 4.40, комбо этих событий — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.10.

На проход «Байера» в следующий раунд можно поставить за 1.81, на «Монако» — за 2.07.

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Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Монако»

«Монако» здорово играет после рестарта сезона: в девяти матчах добыл шесть побед и трижды сыграл вничью (правда, встречу в Кубке Франции в итоге проиграл в серии пенальти). Команда Филиппа Клемана выиграла три последние встречи, в том числе на прошедших выходных у «ПСЖ» (3:1). В той игре отличились находящиеся в отличной форме лидеры монегасков — Александр Головин и Виссам бен Йеддер (дубль).

«Байер» проиграл дважды подряд (0:2 дортмундской «Боруссии» и 0:1 «Аугсбургу»), но в 20-м туре бундеслиги справился с «Хоффенхаймом» (3:1). «Фармацевты» зависли в середине таблицы и, судя, по неважной игре в обороне, не собираются оттуда подниматься выше — в 20 матчах команда Хаби Алонсо пропустила 32 мяча. Больше в топ-10 вынули из ворот только «Вердер» (39) и «Боруссия» Менхенгладбах (33).

«04» плохи против больших команд: от «Лейпцига», «Дортмунда» и «Баварии» получили в общей сложности восемь голов и ни разу не забили. Суператакующий «Монако» вряд ли упустит возможность оформить гандикап перед домашней встречей или хотя бы не проиграть.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.89.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Байер
ФК Монако
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
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 - : -
5.03 14:00
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