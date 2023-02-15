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«Реал» — «Эльче»: где смотреть матч ла лиги 15 февраля 2023 года

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Эльче» 15 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Карим Бензема в финале Клубного чемпионата мира.
Фото Global Look Press

Мадридский «Реал» в рамках 21-го тура чемпионата Испании примет худшую команду чемпионата«Эльче». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko спорт».

Испания. Лига 1. 21-й тур
15 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Эльче

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: на победу «бланкос» предложен коэффициент 1.20, что составляет примерно 82% вероятности. Котировка на выигрыш гостей — 15.5 (6%), это самый маловероятный результат встречи. Ничья идет за 7.20 (12%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш мадридцев при благоприятном исходе принесет 1200 рублей.

«Эльче» — главный аутсайдер текущего сезона ла лиги. Команда Пабло Мачина за 20 туров оформила лишь одну победу, потерпела 13 поражений и расположилась на последнем месте турнирной таблицы с отставанием в 10 баллов от 19-й строчки. Поставить на то, что андердог не уступит на выезде «Реалу», можно за 4.90.

Три наиболее вероятных результата матча отражают огромное преимущество мадридцев:

• победа «Реала» 2:0 идет за 5.90;

• разгром 4:0 — за 6.30;

• 3:0 — за 6.70.

Команды уже встречались в этом сезоне: в 10-м туре ла лиги «бланкос» разгромили соперника 3:0. Игра на «Сантьяго Бернабеу» тоже может получиться результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Реал» — «Эльче»: прогноз на матч ла лиги 15 февраля 2023 года

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.20, «обе забьют — нет» — в 1.68.

Также на матч доступны рынки на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.57, Ф2(+1.5) — за 2.40;

• Ф1(-2.5) можно взять за 2.45, Ф2(+2.5) — за 1.55.

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«Боруссия» Дортмунд — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 15 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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