«Реал» — «Эльче»: где смотреть матч ла лиги 15 февраля 2023 года
Мадридский «Реал» в рамках 21-го тура чемпионата Испании примет худшую команду чемпионата«Эльче». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko спорт».
Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: на победу «бланкос» предложен коэффициент 1.20, что составляет примерно 82% вероятности. Котировка на выигрыш гостей — 15.5 (6%), это самый маловероятный результат встречи. Ничья идет за 7.20 (12%).
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«Эльче» — главный аутсайдер текущего сезона ла лиги. Команда Пабло Мачина за 20 туров оформила лишь одну победу, потерпела 13 поражений и расположилась на последнем месте турнирной таблицы с отставанием в 10 баллов от 19-й строчки. Поставить на то, что андердог не уступит на выезде «Реалу», можно за 4.90.
Три наиболее вероятных результата матча отражают огромное преимущество мадридцев:
• победа «Реала» 2:0 идет за 5.90;
• разгром 4:0 — за 6.30;
• 3:0 — за 6.70.
Команды уже встречались в этом сезоне: в 10-м туре ла лиги «бланкос» разгромили соперника 3:0. Игра на «Сантьяго Бернабеу» тоже может получиться результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.20, «обе забьют — нет» — в 1.68.
Также на матч доступны рынки на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 1.57, Ф2(+1.5) — за 2.40;
• Ф1(-2.5) можно взять за 2.45, Ф2(+2.5) — за 1.55.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2