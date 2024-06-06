Белорусский Форрест Гамп каждый день бегает марафоны, чтобы собрать деньги на лечение дочери. К акции присоединились и российские спортсмены

Меньше чем за неделю таким образом собрали около 20 тысяч долларов.

В оскароносном фильме «Форрест Гамп» по книге Уинстона Грума главный герой устроил забег длиною в три года. Люди гадали, ради чего он бежит. Мира во всем мире? В защиту животных и окружающей среды? Или прав человека? Но герой фильма в исполнении Тома Хэнкса бежал просто потому, что хотел бежать.

В белорусских СМИ Форрестом Гампом сейчас называют Илью Арзамасова, который ежедневно преодолевает 42 километра 195 метров. Только в отличие от киногероя у спортсмена вполне конкретная цель — собрать деньги на лечение дочери Александры. Акция #БежимВпомощьСаше привлекла внимание всей страны, в том числе к ней присоединились и российские спортсмены.

Синдром Гийена-Барре

Саша Арзамасова родилась в легкоатлетической семье. Мама Марина — чемпионка мира в беге на 800 метров, а папа Илья — ультрамарафонец. До 14 лет девочка не испытывала серьезных проблем со здоровьем, но в феврале этого года болезнь пришла в дом Арзамасовых.

Сначала думали, что ничего серьезного. По симптомам решили, что обычный ротавирус. Саша несколько дней отлежалась дома и с понедельника пошла в школу. В течение учебного дня дочь звонила родителям и жаловалась на слабость в ногах, онемение руки. Тем не менее после школы девочка поехала на тренировку в манеж, где, как и родители, занимается легкой атлетикой. Там состояние стало еще хуже. Мама Марина приехала за ней и поняла, что с дочерью происходит что-то неладное. Она повезла Сашу в больницу на подробный осмотр.

«Примерно в 21.00 Саша под руки со мной зашла в палату на своих ногах, а в 6 утра следующего дня уже не смогла встать. Во вторник перестала работать и вторая рука, тело было практически полностью обездвижено. У Саши двигались только плечи, шея и голова. Все это произошло очень быстро. В уме такое уложить было невозможно, осознать и принять — тем более», — писала Марина Арзамасова в соцсетях.

Илья, Саша и Марина Арзамасовы. Фото из соцсетей Ильи Арзамасова

Диагноз поставили быстро — синдром Гийена-Барре. Это аутоиммунное заболевание, которое поражает периферическую нервную систему. Одной из причин возникновения становится кишечная бактерия, которая встраивается и маскируется под нервную оболочку. Болезнь проявляется мышечной слабостью, покалыванием в ногах, болями в спине, сбоем сердечного ритма.

В большинстве случаев у пациентов с таким диагнозом наступает улучшение через несколько месяцев. Но это если говорить про взрослых людей. У детей все намного сложнее, и симптомы могут сохраняться около трех лет, тем более у Саши нерядовой случай.

«Во всех источниках пишут, что со временем болезнь полностью уходит и все двигательные функции восстанавливаются. Но статьи в интернете и реальность — разные вещи. Наш ведущий невролог сказала, что у Саши один из сложнейших случаев в Белоруссии. Обычно симптомы болезни нарастают в течение нескольких недель, а то и месяца, но у Саши почему-то все случилось за слишком короткий период (менее 48 часов). Из-за этого произошла большая степень повреждения нервных волокон и стволов», — писала чемпионка мира по легкой атлетике.

Беги, Илья! Беги!

После двух месяцев реабилитации наметилась положительная динамика, но процесс этот небыстрый. «Я даже не могу представить, что она чувствует (я не спрашиваю), когда не можешь пошевелить ничем, кроме плеч и шеи. Я бы рехнулась, — переживает Марина. — Илья говорит, что он бы выл просто. А Саша плачет раз в день, и только при мне».

Одного курса реабилитации недостаточно, а стоят они недешево. В марте Арзамасовы открыли сбор средств, чтобы быстрее поставить дочь на ноги, а в конце мая объявили о челлендже. По его условиям Илья ежедневно в 9 утра будет пробегать марафонскую дистанцию. Так будет происходить до тех пор, пока не удастся собрать необходимую сумму на лечение. По прогнозам врачей, Саша сможет полностью вернуть двигательные навыки не ранее 6-8 месяцев. Таким образом, на реабилитацию понадобится около 84 тысяч долларов.

Акция #БежимВпомощьСаше стартовала в День защиты детей — 1 июня. На пробежку с Ильей теперь ежедневно выходят как обычные люди, так и звезды белорусского спорта. С каждым утром группа бегунов становится все больше. Первыми селебрити стали бывшие футболисты сборной Белоруссии Виталий Родионов и Сергей Штанюк, которого должны хорошо помнить болельщики московского «Динамо». Также в разные дни в компании Ильи Арзамасова были замечены олимпийская чемпионка в беге на 100 метров Юлия Нестеренко, призер чемпионата мира по биатлону Анна Сола, баскетболистка Анастасия Веремеенко, хоккеист Артем Демков.

Фото из соцсетей Ильи Арзамасова

Поддержать акцию можно и удаленно. Так поступили олимпийские чемпионки по биатлону Дарья Домрачева и Надежда Скардино, которые сейчас вместе находятся на отдыхе. А российские стреляющие лыжницы в данный момент проводят сбор в Белоруссии и тоже не прошли мимо. Правда, бежали они не в парке с Ильей, а по стадиону в Минске. За тренировку Виктория Сливко, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кира Дюжева, Анастасия Батманова и Тамара Дербушева намотали 180 километров.

Илья пока следует намеченному плану и своих марафонов не пропускает. Он рассказывает, что чувствует себя хорошо, и ежедневно делится результатом. При этом скорость его не падает. Свой лучший на данный момент результат он показал на шестой день челленджа — 6 июня. Марафонскую дистанцию он преодолел за 3 часа 56 минут и 31 секунду. Семья Арзамасовых публикует и результаты благотворительной акции. Так, за пять дней было собрано 19 500 долларов.