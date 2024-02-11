11 февраля «Манчестер Юнайтед» навестит «Астон Виллу» в 24-м туре чемпионата Англии. Поединок пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Роберт Джонс даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Аналитики букмекеров назвали фаворитом «Астон Виллу»: победу хозяев оценили котировкой 2.22, это около 41% вероятности. На успех «МЮ» предложили котировку 3.01 (33%), на ничью — 3.80 (26%).

Специалисты ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.39.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.47, обратный вариант доступен за 2.62.

Триумф «красных дьяволов» с форой (0) идет за 2.22. Этот же рынок на бирмингемцев имеется за 1.64.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. На этот итог представили коэффициент 7.21.

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» необычайно хороши в 2024-м: не проиграли ни в одной из пяти встреч и ударно проявили себя у чужих ворот. На счету атаки «МЮ» 15 голов, это ровно три в среднем за 90 минут. Парни Унаи Эмери пробили «верх» по результативным ударам в трех последних поединках. В конце декабря «львы» и манкунианцы устроили перестрелку на «Олд Траффорд», которая закончилась в пользу хозяев (3:2). Все располагает еще к одному яркому перформансу.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.80 (если команды оформят ровно три мяча, случится возврат).