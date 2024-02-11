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11 февраля, 12:15

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 11 февраля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» 11 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
Фото Global Look Press

11 февраля «Манчестер Юнайтед» навестит «Астон Виллу» в 24-м туре чемпионата Англии. Поединок пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Роберт Джонс даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
11 февр, 19:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
1:2
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекеров назвали фаворитом «Астон Виллу»: победу хозяев оценили котировкой 2.22, это около 41% вероятности. На успех «МЮ» предложили котировку 3.01 (33%), на ничью — 3.80 (26%).

Специалисты ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.39.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.47, обратный вариант доступен за 2.62.

Триумф «красных дьяволов» с форой (0) идет за 2.22. Этот же рынок на бирмингемцев имеется за 1.64.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. На этот итог представили коэффициент 7.21.

Йеспер Линдстрем и&nbsp;Хвича Кварацхелия (&laquo;Наполи&raquo;). Шесть из девяти матчей без голов и потеря Осимхена с Зелиньски. Обескровленный «Наполи» едет в гости к «Милану»

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» необычайно хороши в 2024-м: не проиграли ни в одной из пяти встреч и ударно проявили себя у чужих ворот. На счету атаки «МЮ» 15 голов, это ровно три в среднем за 90 минут. Парни Унаи Эмери пробили «верх» по результативным ударам в трех последних поединках. В конце декабря «львы» и манкунианцы устроили перестрелку на «Олд Траффорд», которая закончилась в пользу хозяев (3:2). Все располагает еще к одному яркому перформансу.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.80 (если команды оформят ровно три мяча, случится возврат).

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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«Барселона» — «Гранада»: прогноз на матч ла лиги 11 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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