17 ноября 2021 года «Барселона» примет ЦСКА в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги. Встреча пройдет в «Палау Блауграна», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Прямой эфир стартует в 22.55.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают каталонцев фаворитом поединка. Сделать ставку на победу «Барселоны» в основное время можно с коэффициентом 1.40 — это около 65% вероятности. Триумф ЦСКА идет за 3.20 (29%), а ничья — за 15.0 (6%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 15 000 рублей, а прибыль — 14 000 рублей.

Ф1(-5.5) идет за 1.85, а Ф2(+5.5) — за 1.95.

Тотал очков больше 153.5 можно взять за 1.90, как и ТМ 153.5.

Сделать ставку на победу «Барселоны» с учетом ОТ можно за 1.37. Аналогичный исход в пользу ЦСКА доступен за 3.10.

Шансы «Барселоны» набрать 80 очков или больше оцениваются коэффициентом 1.85.

Уверены, что ЦСКА наберет минимум 74 очка? ИТБ2 (73.5) идет за 1.85.