17 ноября 2021 года в очередном туре регулярного сезона КХЛ СКА примет «Локомотив». Встреча между ними состоится в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце». Начало — в 19.30. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале KHL Prime. Эфир стартует в 19.20.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу СКА в основное время можно за 2.30 — это порядка 41% вероятности. Успех «Локомотива» доступен за 2.80 (34%), а ничья идет за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3800 рублей в случае «мирного» исхода противостояния.

Ф1(0) доступна за 1.73, а Ф2(0) — за 2.10.

Тотал голов больше 4.5 идет за 1.81, а ТМ 4.5 — за 2.00.

Поставить на победу СКА с учетом ОТ и буллитов можно за 1.75, а на «Локомотив» — за 2.08.

Шансы СКА отличиться более двух раз оцениваются котировкой 2.02.

Верите, что «Локомотив» забросит минимум три шайбы? ИТБ2 (2.5) идет за 2.30.