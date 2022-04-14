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«Аталанта» — «Лейпциг»: где смотреть матч Лиги Европы 14 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Аталанта» — «Лейпциг» 14 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Доменико Тедеско («Лейпциг»).
Фото Global Look Press

14 апреля 2022 года «Аталанта» после выездной ничьей 1:1 примет «Лейпциг» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра на «Атлети Адзурри д'Италия» начнется в 19.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 19:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
РБ Лейпциг

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили абсолютного фаворита. Коэффициент на победу «Аталанты» — 2.70, примерно 37% вероятности. Успех «Лейпцига» котируется практически так же — 2.65 (38%). Самый маловероятный исход матча — ничья. Ее можно оформить за 3.50 (25%).

Если вы болеете за команду Доменико Тедеско, то при благоприятном исходе ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет 2650.

Для подстраховки в настолько равном матче можно взять один из вариантов результата с форой. Правда, на них коэффициенты тоже почти не отличаются:

• Ф1 (-1.5) — за 5.00;

• Ф2 (-1.5) — за те же 5.00;

• Ф1 (+1) — за 1.24;

• Ф2 (+1) — тоже за 1.24.

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Самым вероятным результатом аналитики считают ничью 1:1, на нее котировка 6.80. За 9.20 предложена победа «Лейпцига» 2:1, а за 9.30 — успех «Аталанты» с таким же счетом. Действительно, команды оценивают очень близко.

Индивидуальный тотал бергамасков больше 1.5 гола идет за неплохие 2.20, меньше 1.5 гола — за 1.67. У гостей эта линия оценена в 2.15 и 1.70 соответственно.

Общий тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.23, меньше — за 4.20. Зато тотал больше трех мячей оценен привлекательными 2.20.

Поставить на то, что судьба противостояния решится в серии пенальти, можно с коэффициентом 11.50. Обратная линия не принесет много денег, ее котировка — 1.02.

Футбол
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«Лион» — «Вест Хэм»: прогноз на матч Лиги Европы 14 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

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П
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Краснодар

 6
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Локомотив

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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