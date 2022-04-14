14 апреля 2022 года «Аталанта» после выездной ничьей 1:1 примет «Лейпциг» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра на «Атлети Адзурри д'Италия» начнется в 19.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили абсолютного фаворита. Коэффициент на победу «Аталанты» — 2.70, примерно 37% вероятности. Успех «Лейпцига» котируется практически так же — 2.65 (38%). Самый маловероятный исход матча — ничья. Ее можно оформить за 3.50 (25%).

Если вы болеете за команду Доменико Тедеско, то при благоприятном исходе ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет 2650.

Для подстраховки в настолько равном матче можно взять один из вариантов результата с форой. Правда, на них коэффициенты тоже почти не отличаются:

• Ф1 (-1.5) — за 5.00;

• Ф2 (-1.5) — за те же 5.00;

• Ф1 (+1) — за 1.24;

• Ф2 (+1) — тоже за 1.24.

Самым вероятным результатом аналитики считают ничью 1:1, на нее котировка 6.80. За 9.20 предложена победа «Лейпцига» 2:1, а за 9.30 — успех «Аталанты» с таким же счетом. Действительно, команды оценивают очень близко.

Индивидуальный тотал бергамасков больше 1.5 гола идет за неплохие 2.20, меньше 1.5 гола — за 1.67. У гостей эта линия оценена в 2.15 и 1.70 соответственно.

Общий тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.23, меньше — за 4.20. Зато тотал больше трех мячей оценен привлекательными 2.20.

Поставить на то, что судьба противостояния решится в серии пенальти, можно с коэффициентом 11.50. Обратная линия не принесет много денег, ее котировка — 1.02.