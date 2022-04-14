«Аталанта» — «Лейпциг»: где смотреть матч Лиги Европы 14 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
14 апреля 2022 года «Аталанта» после выездной ничьей 1:1 примет «Лейпциг» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра на «Атлети Адзурри д'Италия» начнется в 19.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили абсолютного фаворита. Коэффициент на победу «Аталанты» — 2.70, примерно 37% вероятности. Успех «Лейпцига» котируется практически так же — 2.65 (38%). Самый маловероятный исход матча — ничья. Ее можно оформить за 3.50 (25%).
Если вы болеете за команду Доменико Тедеско, то при благоприятном исходе ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет 2650.
Для подстраховки в настолько равном матче можно взять один из вариантов результата с форой. Правда, на них коэффициенты тоже почти не отличаются:
• Ф1 (-1.5) — за 5.00;
• Ф2 (-1.5) — за те же 5.00;
• Ф1 (+1) — за 1.24;
• Ф2 (+1) — тоже за 1.24.
Самым вероятным результатом аналитики считают ничью 1:1, на нее котировка 6.80. За 9.20 предложена победа «Лейпцига» 2:1, а за 9.30 — успех «Аталанты» с таким же счетом. Действительно, команды оценивают очень близко.
Индивидуальный тотал бергамасков больше 1.5 гола идет за неплохие 2.20, меньше 1.5 гола — за 1.67. У гостей эта линия оценена в 2.15 и 1.70 соответственно.
Общий тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.23, меньше — за 4.20. Зато тотал больше трех мячей оценен привлекательными 2.20.
Поставить на то, что судьба противостояния решится в серии пенальти, можно с коэффициентом 11.50. Обратная линия не принесет много денег, ее котировка — 1.02.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0