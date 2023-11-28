«Балтика» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России 28 ноября 2023 года
28 ноября стартует плей-офф Кубка России по футболу. В первом матче 1/4 финала турнира Пути РПЛ «Балтика» сыграет с «Локомотивом». Игра пройдет в Калининграде на «Арене Ростек» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Чебан.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям. На победу «Локомотива» можно поставить за 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. Успех «Балтики» предложен за чуть большие 2.75 (36%), ничья — за 3.40 (25%).
Вариант «ничья или победа хозяев» доступен за 1.51. Если же считаете, что москвичи не уступят, возьмите Х2 за 1.45.
Тотал больше 2.5 идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.72. На выходных «Локомотив» на пару с «Крыльями» забили шесть раз.
Москвичи и калининградцы уже встречались в этом сезоне и сыграли 3:2. На обмен голами в предстоящей встрече можно поставить за 1.86, на обратный результат — за 1.93.
Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Локомотив»
«Локомотив» в субботу играл в Самаре, а уже через три дня ему предстоит битва с «Балтикой» в Калининграде. Еще и на негативном фоне от упущенной победы — напомню, москвичи вели против «Крыльев» 3:1 до 94-й минуты. Плюс клуб ждут разбирательства из-за комментариев Баринова и Галактионова, которые могут быть дисквалифицированы в РПЛ. В общем, атмосфера в клубе сейчас не лучшая.
«Балтика» в прошедшие выходные проиграла дома «Спартаку» на максимально заснеженном поле. Удивительно, что в той встрече команды забили аж дважды — при тех условиях это было достижением. Вряд ли ситуация будет сильно лучше в этот раз, поэтому на обилие голов и голевых моментов рассчитывать не стоит.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3