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«Балтика» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России 28 ноября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Локомотив» 28 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Маринато Гилерме.
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Локомотив»

28 ноября стартует плей-офф Кубка России по футболу. В первом матче 1/4 финала турнира Пути РПЛ «Балтика» сыграет с «Локомотивом». Игра пройдет в Калининграде на «Арене Ростек» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Чебан.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 нояб, 18:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям. На победу «Локомотива» можно поставить за 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. Успех «Балтики» предложен за чуть большие 2.75 (36%), ничья — за 3.40 (25%).

Вариант «ничья или победа хозяев» доступен за 1.51. Если же считаете, что москвичи не уступят, возьмите Х2 за 1.45.

Тотал больше 2.5 идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.72. На выходных «Локомотив» на пару с «Крыльями» забили шесть раз.

Москвичи и калининградцы уже встречались в этом сезоне и сыграли 3:2. На обмен голами в предстоящей встрече можно поставить за 1.86, на обратный результат — за 1.93.

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Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Локомотив»

«Локомотив» в субботу играл в Самаре, а уже через три дня ему предстоит битва с «Балтикой» в Калининграде. Еще и на негативном фоне от упущенной победы — напомню, москвичи вели против «Крыльев» 3:1 до 94-й минуты. Плюс клуб ждут разбирательства из-за комментариев Баринова и Галактионова, которые могут быть дисквалифицированы в РПЛ. В общем, атмосфера в клубе сейчас не лучшая.

«Балтика» в прошедшие выходные проиграла дома «Спартаку» на максимально заснеженном поле. Удивительно, что в той встрече команды забили аж дважды — при тех условиях это было достижением. Вряд ли ситуация будет сильно лучше в этот раз, поэтому на обилие голов и голевых моментов рассчитывать не стоит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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«Автомобилист» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 27 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
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Пари НН – Урал
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Локомотив – Зенит
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