«Ак Барс» в шаге от провала в Кубке Гагарина. Один из фаворитов может вылететь от «Автомобилиста» в четырех матчах
6 марта в Екатеринбурге состоится четвертый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Команды выйдут на лед «Уралец Арены» в 17.00 по московскому времени, в прямом эфире игра будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.45 мск. «Авто» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:0.
Аналитики букмекерских компаний считают, что у казанцев чуть больше шансов на успех. Взять их победу в основное время можно с коэффициентом 2.45, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.70 (23%), триумф «Автомобилиста» — за 2.80 (36%).
Вариант, при котором хозяева не уступят по итогам 60 минут чистого времени (1Х), предложено оформить за 1.55.
В трех предыдущих матчах команды ни разу не пробили ТБ 4.5 шайбы. На то, что они наконец это сделают, коэффициент — 2.25, на ТМ 4.5 — 1.65.
Если соперники забьют минимум по два гола каждая, сыграет пари за 2.15. Если нет — 1.62.
Можете повторить ставку с условием, которое сработало в каждом из трех матчей плей-офф: «Автомобилист» не проиграет и ТМ 4.5 за 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Ак Барс»
Перед стартом Кубка Гагарина «Ак Барс» входил в пятерку главных претендентов на победу, но рискует вылететь из погони за трофеем уже по итогам четырех матчей. И все к этому идет, потому что «Автомобилист» был абсолютно лучше казанцев во всех трех играх.
У казанцев вернется Радулов, но это вряд ли кардинально скажется на исходе. Все-таки у команды Билялетдинова сейчас большие проблемы с реализацией и игровыми в целом — в трех матчах они забросили всего две шайбы, а вратарь екатеринбуржцев Аликин поймал кураж. Огорчить его несколько раз будет сложно.
Рекомендуемая ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 2.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|19
|11
|6
|2
|29-15
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
6
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
7
|ЦСКА
|19
|7
|8
|4
|32-25
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|5
|6
|36-29
|29
|
9
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
10
|Ростов
|19
|6
|6
|7
|26-29
|24
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|- : -
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5