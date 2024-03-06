«Ак Барс» в шаге от провала в Кубке Гагарина. Один из фаворитов может вылететь от «Автомобилиста» в четырех матчах

6 марта в Екатеринбурге состоится четвертый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Команды выйдут на лед «Уралец Арены» в 17.00 по московскому времени, в прямом эфире игра будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.45 мск. «Авто» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:0.

Аналитики букмекерских компаний считают, что у казанцев чуть больше шансов на успех. Взять их победу в основное время можно с коэффициентом 2.45, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.70 (23%), триумф «Автомобилиста» — за 2.80 (36%).

Вариант, при котором хозяева не уступят по итогам 60 минут чистого времени (1Х), предложено оформить за 1.55.

В трех предыдущих матчах команды ни разу не пробили ТБ 4.5 шайбы. На то, что они наконец это сделают, коэффициент — 2.25, на ТМ 4.5 — 1.65.

Если соперники забьют минимум по два гола каждая, сыграет пари за 2.15. Если нет — 1.62.

Можете повторить ставку с условием, которое сработало в каждом из трех матчей плей-офф: «Автомобилист» не проиграет и ТМ 4.5 за 2.40.

Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Ак Барс»

Перед стартом Кубка Гагарина «Ак Барс» входил в пятерку главных претендентов на победу, но рискует вылететь из погони за трофеем уже по итогам четырех матчей. И все к этому идет, потому что «Автомобилист» был абсолютно лучше казанцев во всех трех играх.

У казанцев вернется Радулов, но это вряд ли кардинально скажется на исходе. Все-таки у команды Билялетдинова сейчас большие проблемы с реализацией и игровыми в целом — в трех матчах они забросили всего две шайбы, а вратарь екатеринбуржцев Аликин поймал кураж. Огорчить его несколько раз будет сложно.

Рекомендуемая ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 2.00.