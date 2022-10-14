14 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу «Ростов» примет «Урал». Матч состоится на «Ростов Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Евгений Турбин. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Команда Валерия Карпина — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу южан можно поставить с коэффициентом 1.92, это приблизительно 52% вероятности исхода. Успех екатеринбуржцев доступен за 4.10 (22%), ничья — за 3.80 (26%)

Ставка в 1000 рублей на «Урал» в случае его триумфа принесет выплату в 4100 рублей.

Считаете, что гости дадут бой и не уступят вице-лидеру РПЛ? Х2 идет за 1.94.

Только в одном очном матче из последних пяти команды организовали три и более мяча. ТБ 2.5 доступен за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.84.

Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.90, обратный результат — за те же 1.90.

Если вам кажется, что соперники организуют пенальти или удаление, первое событие возьмите за 2.35, второе — за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Ростова»:

1:0 идет за 6.40 ;

1:1 — за 6.60 ;

2:0 — за 8.00 .

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Урал»

Ростовчане не очень удачно играют с «Уралом» — только три победы в десяти последних встречах. Но нынешние желто-синие сильно отличаются от образца даже предыдущего сезона, когда уступили сопернику 1:4.

«Ростов» идет вторым в чемпионате следом за «Зенитом», в 12 матчах в пассиве команды Карпина всего одно поражение — как раз от санкт-петербуржцев. «Урал», который уступил четыре раза в шести играх в гостях, не должен стать помехой для одной из лучших команд сезона.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.92.