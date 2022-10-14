«Ростов» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 14 октября 2022 года
14 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу «Ростов» примет «Урал». Матч состоится на «Ростов Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Евгений Турбин. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Команда Валерия Карпина — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу южан можно поставить с коэффициентом 1.92, это приблизительно 52% вероятности исхода. Успех екатеринбуржцев доступен за 4.10 (22%), ничья — за 3.80 (26%)
Ставка в 1000 рублей на «Урал» в случае его триумфа принесет выплату в 4100 рублей.
Считаете, что гости дадут бой и не уступят вице-лидеру РПЛ? Х2 идет за 1.94.
Только в одном очном матче из последних пяти команды организовали три и более мяча. ТБ 2.5 доступен за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.84.
Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.90, обратный результат — за те же 1.90.
Если вам кажется, что соперники организуют пенальти или удаление, первое событие возьмите за 2.35, второе — за 3.20.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Ростова»:
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Урал»
Ростовчане не очень удачно играют с «Уралом» — только три победы в десяти последних встречах. Но нынешние желто-синие сильно отличаются от образца даже предыдущего сезона, когда уступили сопернику 1:4.
«Ростов» идет вторым в чемпионате следом за «Зенитом», в 12 матчах в пассиве команды Карпина всего одно поражение — как раз от санкт-петербуржцев. «Урал», который уступил четыре раза в шести играх в гостях, не должен стать помехой для одной из лучших команд сезона.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1