26 января в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся топ-клубы Восточной конференции — «Авангард» и «Ак Барс». Игра пройдет в Омске на «G-Драйв-Арене», начало — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 15.45 мск покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: победа «ястребов» в основное время доступна с котировкой 2.30, это около 43% вероятности. Выигрыш коллектива из Казани предложен за 2.95 (33%), коэффициент на ничью — 3.90 (24%).

Успех «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.73, этот рынок на «Ак Барс» дан за 2.10.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.95, ТМ 4.5 — в 1.85.

Поставить на то, что каждая команда пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 гола, можно с коэффициентом 1.95. Обратный вариант предложен за 1.75.

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Ак Барс»

Команды трижды встречались в этом сезоне — все матчи остались за казанцами: дважды они победили в овертайме, а в последней встрече оформили сухой разгром (4:0). Статистика личных противостояний однозначно говорит в пользу «Ак Барса» — девять побед в предыдущих 10 поединках. К предстоящей игре подопечные Зинэтулы Билялетдинова еще и подошли к неплохой форме: восемь побед в прошлых 10 поединках.

Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» за 2.10.