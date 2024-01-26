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«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 26 января 2024 года

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 26 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Ак Барса».
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

26 января в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся топ-клубы Восточной конференции — «Авангард» и «Ак Барс». Игра пройдет в Омске на «G-Драйв-Арене», начало — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 15.45 мск покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: победа «ястребов» в основное время доступна с котировкой 2.30, это около 43% вероятности. Выигрыш коллектива из Казани предложен за 2.95 (33%), коэффициент на ничью — 3.90 (24%).

Успех «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.73, этот рынок на «Ак Барс» дан за 2.10.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.95, ТМ 4.5 — в 1.85.

Поставить на то, что каждая команда пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 гола, можно с коэффициентом 1.95. Обратный вариант предложен за 1.75.

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Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Ак Барс»

Команды трижды встречались в этом сезоне — все матчи остались за казанцами: дважды они победили в овертайме, а в последней встрече оформили сухой разгром (4:0). Статистика личных противостояний однозначно говорит в пользу «Ак Барса» — девять побед в предыдущих 10 поединках. К предстоящей игре подопечные Зинэтулы Билялетдинова еще и подошли к неплохой форме: восемь побед в прошлых 10 поединках.

Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» за 2.10.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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