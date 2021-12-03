3 декабря «Авангард» сыграет с «Ак Барсом» матч регулярного сезона КХЛ. Встреча состоится в Дубае, начало — в 16.15. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 16.05.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает равными шансы соперников на победу в основное время матча. Поставить на успех «Авангарда» или «Ак Барса» можно за 2.55 — это приблизительно 37% вероятности. Ничья оценивается котировкой 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3800 рублей в случае «мирного» исхода трех периодов встречи.

Ф1(0) идет за 1.90, как и Ф2(0).

Тотал голов больше 4.5 можно взять за 1.90. ТМ 4.5 оценивается аналогичным коэффициентом.

Сделать ставку на победу «Авангарда» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.90. Аналогичный исход в пользу «Ак Барса» доступен с той же котировкой.

Шансы каждой из сторон забросить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.24.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 2:2 — коэффициент 6.70;

— 1:1 — 9.00;

— 3:3 — 11.0.