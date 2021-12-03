3 декабря в 17-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru начиная с 18:30.

03.12.2021 | Зенит - Ростов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит питерский «Зенит». На успех клуба можно сделать ставку с котировкой 1.25 — это примерно 77% вероятности. Ничью предлагается взять за 6.50 (15%), а победа «Ростова» присутствует в линии за 12.0 (8%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ростова» потенциальная выплата составит 12 000.

Ставка «Ростов» не проиграет» есть в линии за 4.20.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 2.95.

Удаление и пенальти возможны за 5.50.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.98. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.88.

— ТМ 1.5 — 5.20;

— Обе забьют: нет — 1.76;

— Точный счет: 6:0 — 31.0.