26 декабря «Йокерит» примет «Авангард» в матче регулярного первенства КХЛ. Встреча состоится в Хельсинки на стадионе «Хартвалл Арена». Начало — в 19.30. Прямую трансляцию покажут телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 19.20.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Йокерита» в основное время можно за 2.24 — это примерно 42% вероятности. Успех «Авангарда» доступен за 3.00 (32%), а ничья — за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.67, а Ф2(0) — за 2.20.

Также в линии БЕТСИТИ вы можете выбрать один из вариантов общего тотала шайб в матче — например:

— тотал голов больше 4.5 идет за 1.67, а ТМ 4.5 — за 2.20;

— тотал голов больше 5.5 идет за 2.25, а ТМ 5.5 — за 1.60;

— тотал голов больше 6.5 идет за 3.20, а ТМ 6.5 — за 1.31.

Сделать ставку на победу «Йокерита» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.69. Аналогичный исход в пользу «Авангарда» доступен за 2.17.

Шансы «Йокерита» забросить минимум три шайбы оцениваются коэффициентом 1.83.

Уверены, что «Авангарду» по силам забросить три шайбы? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.18.

Ждете, что оба соперника сумеют отличиться более одного раза? В линии БЕТСИТИ есть специальная ставка «каждая команда больше 1.5» с коэффициентом 1.83.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 2:2 — коэффициент 7.20;

— 3:3 — 9.90;

— 3:2 — 13.0.