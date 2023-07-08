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Анна Блинкова — Арина Соболенко: прогноз на матч Уимблдона 8 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Анна Блинкова — Арина Соболенко 8 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

8 июля российская теннисистка Анна Блинкова сыграет за выход в четвертый круг Уимблдона со второй ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко. Девушки выйдут на корт не ранее 17.00 по московскому времени, в прямом эфире в России игра показана не будет. Счет личных встреч — 2:0 в пользу действующей чемпионки Australian Open.

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В букмекерской компании Olimpbet уверены в легкой победе Соболенко. На теннисистку из Белоруссии можно поставить с коэффициентом 1.13, вероятность этого исхода — примерно 88%. Успех Блинковой котируется за 6.38 (12%).

Счет 2:0 в пользу Арины выставлен за 1.43. Правда, в обоих предыдущих очных играх был зафиксирован результат 2:1.

Ставку на то, что Анна выиграет хотя бы сет, можно сделать за 2.70. Грачевой в предыдущем круге удалось урвать у Соболенко партию.

Тотал больше 19.5 гейма предложен за 1.94, ТМ 19.5 — за 1.89.

Успех белоруски с форой (-5.5) оценен в 1.92, а триумф россиянки с гандикапом (+5.5) — в 1.91.

Солидный коэффициент 2.00 на семь и больше брейков в игре. В обоих матчах на турнире с участием Блинковой было не менее восьми выигранных геймов на чужой подаче.

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Прогноз и ставка на матч Анна Блинкова — Арина Соболенко

Блинкова не была фаворитом даже матча первого круга против Викмайер, но преподнесла мини-сенсацию. Еще удивительнее, что во втором раунде ей удалось закрыть Бегу в двух сетах — очень цепкую соперницу. Таким образом Анна прошла два круга на двух «Шлемах» подряд.

На «Ролан Гаррос» ее в тяжелой битве остановила Свитолина, но сейчас на пути еще более серьезный барьер. Хотя у Соболенко на траве не получается играть так же прицельно и ярко, как на других покрытиях, ее мощь никуда не испарилась. И за счет нее она легко заберет победу. Особенно отчетливо превосходство белорусской теннисистки будет видно на подаче Блинковой.

Рекомендуемая ставка: ТМ 19.5 за 1.89.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Анна Блинкова
Арина Соболенко
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