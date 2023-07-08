8 июля лидер российского тенниса Даниил Медведев в третьем круге Уимблдона сыграет с венгром Мартоном Фучовичем. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 3:1 в пользу третьей ракетки РФ.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева серьезным фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, что приблизительно 82% вероятности исхода. Успех Фучовича предложен за 4.38 (18%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу венгерского спортсмена принесет выплату в 4380 рублей.

Эксперты считают, что Медведев закроет соперника в трех сетах за 2.15 — это самый популярный исход.

Тотал больше 37.5 гейма предложен за 1.90, ТМ 37.5 — за 1.93. В двух предыдущих кругах Даниил победил через «низ».

Его триумф с форой (-5.5) гейма оценен в 1.98. ЕСли же считаете, что Фучович стиснет зубы и поборется, возьмите Ф2(+5.5) за 1.85.

Если в игре случится тай-брейк, сыграет ставка с коэффициентом 1.62.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Мартон Фучович

Медведев подходил к Уимблдону с двумя победами на двух турнирах, но на главном травяном ивенте сезона показывает выдающийся теннис. В первом круге он прошел в трех сетах хозяина кортов Фери, а во втором без видимых проблем закрыл очень неудобного и цепкого Маннарино. Да, по ходу игры было несколько непродолжительных отрезков, когда игра Даниила немного сбоила, но в целом он был очень стабилен.

Фучович напомнил о себе еще в Штутгарте, где победил Шаповалова и Фритца. На Уимблдоне он поочередно выбил чемпиона Хертогенбоса Грикспура и Хирона. Но всем понятно, что Даниил — игрок совсем другого уровня. А сейчас он еще и, похоже, набрал лучшую форму для игры на траве. Венгру вряд ли удастся его остановить.

Рекомендуемая ставка: ТМ 38.5 гейма за 1.82.

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