Даниил Медведев — Мартон Фучович: первая ракетка России легко пройдет самого мускулистого игрока ATP?
8 июля лидер российского тенниса Даниил Медведев в третьем круге Уимблдона сыграет с венгром Мартоном Фучовичем. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 3:1 в пользу третьей ракетки РФ.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева серьезным фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, что приблизительно 82% вероятности исхода. Успех Фучовича предложен за 4.38 (18%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу венгерского спортсмена принесет выплату в 4380 рублей.
Эксперты считают, что Медведев закроет соперника в трех сетах за 2.15 — это самый популярный исход.
Тотал больше 37.5 гейма предложен за 1.90, ТМ 37.5 — за 1.93. В двух предыдущих кругах Даниил победил через «низ».
Его триумф с форой (-5.5) гейма оценен в 1.98. ЕСли же считаете, что Фучович стиснет зубы и поборется, возьмите Ф2(+5.5) за 1.85.
Если в игре случится тай-брейк, сыграет ставка с коэффициентом 1.62.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Мартон Фучович
Медведев подходил к Уимблдону с двумя победами на двух турнирах, но на главном травяном ивенте сезона показывает выдающийся теннис. В первом круге он прошел в трех сетах хозяина кортов Фери, а во втором без видимых проблем закрыл очень неудобного и цепкого Маннарино. Да, по ходу игры было несколько непродолжительных отрезков, когда игра Даниила немного сбоила, но в целом он был очень стабилен.
Фучович напомнил о себе еще в Штутгарте, где победил Шаповалова и Фритца. На Уимблдоне он поочередно выбил чемпиона Хертогенбоса Грикспура и Хирона. Но всем понятно, что Даниил — игрок совсем другого уровня. А сейчас он еще и, похоже, набрал лучшую форму для игры на траве. Венгру вряд ли удастся его остановить.
Рекомендуемая ставка: ТМ 38.5 гейма за 1.82.
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14
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15
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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