2 июля молодежные сборные Англии и Португалии продолжат программу четвертьфиналов чемпионата Европы среди игроков до 21 года. Встреча пройдет на стадионе имени Рамаза Шенгелия в грузинском Кутаиси. Судья из Словении Раде Обренович даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Посмотреть этот матч легально в России не получится.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитами «Молодых львов»: поставить на победу британцев в основное время предлагают с коэффициентом 1.94, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш португальцев оценен котировкой 4.02 (24%) — это наименее ожидаемый исход. На ничью дали чуть больше — 3.57 (27%).

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Эксперты считают, что у Португалии меньше шансов на выход в 1/2 финала. Промоушн коллектива Руя Жорже идет за 2.66, полуфинал с участием Англии — за 1.47.

Из всех поединков команд в группе лишь один пробил «верх» по результативным ударам: португальцы одолели Бельгию (2:1). Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.87.

Парни Ли Карсли завершили все три матча группового турнира одинаково — 2:0 в свою пользу. Индивидуальный тотал больше 1.5 мяча в исполнении «Молодых львов» можно взять за 1.99.

Соперники поразили ворота друг друга только в одном из шести последних столкновений. Вариант «обе забьют» предложен за 1.83, обратный рынок — за 1.96.

Плюс не надо забывать, что англичане на Евро-2023 не пропустили еще ни разу. Успех британцев с сухим счетом стоит за 3.05.

Два из трех наиболее вероятных, по мнению аналитиков, итога противостояния указывают на викторию сборной Англии:

Прогноз и ставка на матч Англия — Португалия

«Молодые львы» — одни из главных фаворитов молодежного Евро. В группе британцы прихлопнули Чехию, Израиль и Германию с общим счетом 6:0. Среди лучших бомбардиров и ассистентов турнира идут Эмил Смит-Роу из «Арсенала» и Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест» — у первого два забитых мяча, у второго столько же результативных передач. Не слишком отстают от партнеров Джейкоб Рэмзи, Кэмерон Арчер и Энтони Гордон — у всей троицы 1+1 по «гол+пас».

Руй Жорже и компания раскачались к концу группового этапа: стартовали с неожиданного поражения от хозяев Евро-2023 — Грузии (0:2). Затем поделили очки с Нидерландами (1:1), а в разборке за плей-офф лишь благодаря пенальти на 89-й минуте одолели Бельгию (2:1).

Среди всех четвертьфиналистов Португалия вторая с конца по результативности (три метких выстрела) — меньше только у Израиля (два). Да и по пропущенным тоже — ворота Селтона Биаи прошили четыре раза. Хуже всех по этому показателю Швейцария — восемь.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал Англии больше 1.5 гола за 1.99.

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