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«Зенит» — «Нефтчи»: где смотреть матч Кубка Премьер 1 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Премьер «Зенит» — «Нефтчи» 1 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press

1 июля в Санкт-Петербурге в первом туре Кубка Премьер «Зенит» сыграет с «Нефтчи». Встреча пройдет на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 19.00 мск.

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«Зенит» — лидер котировок в букмекерской компании Olimpbet. Победу чемпионов России в основное время можно взять за 1.25, вероятность исхода — примерно 80%. Ничья идет за 6.29 (16%), успех «Нефтчи» — за 11.25 (4%).

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В последних 10 матчах «Нефтчи» потерпел четыре поражения. Тем не менее, условие Х2 доступно за 4.00.

Победу «Нефтчи» с форой (+1.5) гола можно взять за 2.18, а успех «Зенита» — за 1.68.

ТБ 3.5 предложен за 2.21, ТМ 3.5 — за 1.68. В пяти из семи встречах с участием сине-бело-голубых на финише сезона прошел «верх».

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Три и более гола в исполнении «Зенита» предложено оформить за 1.82, хотя бы один забитый «Нефтчи» мяч идет за 1.77.

Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу хозяев за 5.53.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Нефтчи
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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