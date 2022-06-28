28 июня 2022 года Англия и Италия сыграют за финал чемпионата Европы U-19. Игра в Национальном тренировочном центре в городе Сенец начнется в 18.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — грузин Гога Кикачеишвили. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.50 (мск).

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у Англии больше шансов на выход в финал: коэффициент на победу фаворита в основное время — 1.90, это около 52% вероятности. Успех Италии оценен в 3.90 (23%), на ничью котировка чуть ниже — 3.70 (25%).

Верите, что молодежка итальянцев добьется успеха в полуфинале? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Скуадры адзурры» при благополучном исходе принесет 3900 рублей, а чистая прибыль составит 2900 рублей.

Опасаетесь, что матч может затянуться в овертайм или серию пенальти? Присмотритесь к рынку на выход в финал: проход Англии идет за 1.48, Италии — за 2.65.

Три самых ожидаемых, по оценкам экспертов, результата встречи намекают на то, что в финале мы увидим «Трех львов»:

• ничья 1:1 идет за 6.80;

• победа Англии 1:0 — за 7.50;

• успех хозяев 2:1 — за 8.00.

Англия очень уверенно прошла групповой этап: добыла три победы в трех матчах и не пропустила ни одного мяча. Англичане действовали достаточно прагматично и не уничтожали соперников, после того как выходили вперед. Италия же прошла группу не так убедительно: с разницей в один мяч одолела аутсайдеров Румынию и Словакию и без шансов влетела Франции — 1:4.

Верите, что «Скуадра адзурра» станет первой командой, которая пробьет Англию? Индивидуальный тотал Италии больше 1.5 гола можно оформить с коэффициентом 2.85, ИТМ2 (1.5) доступен за 1.39. На Англию этот рынок идет за 1.83 и 1.90 соответственно.

Ставка на голы от обеих команд предложена с котировкой 1.71, «обе забьют — нет» можно взять за 2.06.

Прогноз и ставка на матч Англия — Италия

«Скуадра адзурра» пока вообще не впечатляет: команда не без проблем разделалась со слабыми сборными, а с соперником чуть выше уровнем развалилась. Англия обладает более классным составом с игроками, которые уже привлекаются к играм в АПЛ и чемпионшипе, у кого-то даже есть опыт в Лиге чемпионов. «Три льва» имеют хорошие шансы на проход в финал.

Рекомендуемая ставка: победа Англии в основное время за 1.90.