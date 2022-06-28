Англия — Италия: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 28 июня 2022 года
28 июня 2022 года Англия и Италия сыграют за финал чемпионата Европы U-19. Игра в Национальном тренировочном центре в городе Сенец начнется в 18.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — грузин Гога Кикачеишвили. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.50 (мск).
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у Англии больше шансов на выход в финал: коэффициент на победу фаворита в основное время — 1.90, это около 52% вероятности. Успех Италии оценен в 3.90 (23%), на ничью котировка чуть ниже — 3.70 (25%).
Верите, что молодежка итальянцев добьется успеха в полуфинале? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Скуадры адзурры» при благополучном исходе принесет 3900 рублей, а чистая прибыль составит 2900 рублей.
Опасаетесь, что матч может затянуться в овертайм или серию пенальти? Присмотритесь к рынку на выход в финал: проход Англии идет за 1.48, Италии — за 2.65.
Три самых ожидаемых, по оценкам экспертов, результата встречи намекают на то, что в финале мы увидим «Трех львов»:
• ничья 1:1 идет за 6.80;
• победа Англии 1:0 — за 7.50;
• успех хозяев 2:1 — за 8.00.
Англия очень уверенно прошла групповой этап: добыла три победы в трех матчах и не пропустила ни одного мяча. Англичане действовали достаточно прагматично и не уничтожали соперников, после того как выходили вперед. Италия же прошла группу не так убедительно: с разницей в один мяч одолела аутсайдеров Румынию и Словакию и без шансов влетела Франции — 1:4.
Верите, что «Скуадра адзурра» станет первой командой, которая пробьет Англию? Индивидуальный тотал Италии больше 1.5 гола можно оформить с коэффициентом 2.85, ИТМ2 (1.5) доступен за 1.39. На Англию этот рынок идет за 1.83 и 1.90 соответственно.
Ставка на голы от обеих команд предложена с котировкой 1.71, «обе забьют — нет» можно взять за 2.06.
Прогноз и ставка на матч Англия — Италия
«Скуадра адзурра» пока вообще не впечатляет: команда не без проблем разделалась со слабыми сборными, а с соперником чуть выше уровнем развалилась. Англия обладает более классным составом с игроками, которые уже привлекаются к играм в АПЛ и чемпионшипе, у кого-то даже есть опыт в Лиге чемпионов. «Три льва» имеют хорошие шансы на проход в финал.
Рекомендуемая ставка: победа Англии в основное время за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -