За что чешская лыжница ненавидит русских? Она взяла пример с Коукаловой

В сборной Чехии — новый хейтер русских. На это раз — лыжница.

Чешка Тереза Беранова не одержала громких побед в свои 22 года, но уже готова воевать с российскими спортсменами через СМИ. На молодежном чемпионате мира, который проходил в Финляндии, Беранова на финишной прямой упала из-за контакта с Анастасией Фалеевой. Россиянка пыталась обыграть лидера, но задела лыжи чешки. Тереза рухнула на снег за 15 метров до финиша, а Фалеева выиграла золото.

После просмотра эпизода медаль у россиянки отобрали, а Тереза в протоколе стала пятой. После этого она опубликовала у себя в Instagram фотографию своего падения на финише и подписала ее: «Эй, куда прешь?». Но это были еще цветочки.

А 19 февраля Беранова дала громкое интервью местному изданию Sport Aktualne, где катком прошлась по российским лыжникам.

Вот так она высказалась о финише мужской эстафеты на Кубка мира в Лахти, когда россиянин Александр Большунов на полной скорости въехал в финна Йони Мяки. Перед этим финн подрезал россиянина на финише, за что получил удар палкой.

«Если бы это было выгодно русским, они бы сожрали Мяки. Не думаю, что Большунов поступил так из-за джентльменского спортивного поведения. Я еще раз убедилась, что русские просто пустоголовые», — сказала Тереза.

Дальше — больше. От своего мнения чешка отказываться не собирается, а Большунова сравнила с обезьяной: «Финн не делал ничего плохого, это был просто финиш. В конце концов он же не такой глупый, чтобы пропускать кого-то на финише. И почему тогда он ударил его палкой? Мне кажется это совершенно неприемлемым. Это поведение обезьяны».

Глядя на высказывания Терезы, нельзя не вспомнить бывшую чешскую биатлонистку Габриэлу Коукалову, которая никогда не упускала шанса громко высказаться в сторону России. Особенно ей нравилось хейтить нашу страну в связи с допинговыми проблемами. Беранова до такого еще к счастью, не додумалась, но впереди взрослый чемпионат мира в Оберстдорфе, где наверняка будет еще много информационных поводов для того, чтобы проехаться по россиянам.

Так что запомните это имя. Терезе Берановой 22 года, она считается специалистом по спринту. Два года назад она участвовала во взрослом чемпионате мира, но проиграла в четвертьфинале индивидуального спринта. На Кубке мира Беранова стартует с 2018 года, но в финале была только один раз — да и то в командном (в Дрездене-2021 она стала пятой в дуэте с Катериной Янатовой). В общем лыжные перспективы у девушки — сомнительные. Зато шансы стать известной благодаря антироссийским высказываниям — более чем серьезные.