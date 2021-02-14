Громко хлопнули дверью! Наш лыжник ответил норвежке победой в последний день чемпионата мира

Россия и Норвегия обменялись золотом в День влюбленных

Лыжные гонки. Молодежный чемпионат мира

Юниоры U20. Масс-старт, 30 км (К)

1. Александр Ившин (Россия) — 1:21.22,2

2. Ян-Фридрих Деркс (Германия) — 2,6

3. Александер Стальберг (Финляндия) — 3,6

Юниорки U20. Масс-старт, 15 км (К)

1. Маргрете Бергане (Норвегия) — 45.37,70

2. Лиза Эрикссон (Швеция) — 24,40

3. Хелен Хоффман (Германия) — 25,60

4. Евгения Крупицкая (Россия) — 28,00

Мы много пишем и читаем в последнее время о том, как растет популярность лыж в России. Вроде бы и FIS, несмотря на некое проседание, всячески говорит о работе над зрелищностью гонок. Но молодежный чемпионат мира, завершившийся только что в финском Вуокатти, оставил противоположное впечатление. Что касается нашей сборной, то Россия в медальном зачете заняла третье место, если брать лыжную программу — второе. И судя по тому, как развивался чемпионат, это весьма неплохо.

До сегодняшнего дня успехов вроде как было немного — ожидаемый триумф Александра Терентьева в спринте и победа в 5-километровке юниорки Вероники Степановой. Казалось, что нам скорее повезло, что при двух победах наши преследователи просто распределили между собой по одной медали высшего достоинства. Но победа Александра Ившина в заключительном масс-старте на 30 километров заметно подправила впечатление.

Странности в трансляциях продолжаются

Но если посмотреть на картинку глобальнее, с точки зрения развития лыж, станет не совсем понятна суть турнира. Чтобы найти трансляцию, жителю России сегодня надо было проделать примерно такой путь: 1) найти программу по смене IP — не просто VPN, а именно смене IP на определенную страну; 2) скачать ее и обойти все требования заплатить (или заплатить); 3) найти норвежскую или шведскую трансляцию на местных сайтах и включить. «Матч ТВ» не показывал сегодняшние гонки впрямую даже на резервных каналах. Не знаю, сколько из вас сумели пройти по этому алгоритму. Но даже первенство России в отдаленной Архангельской области показывали в YouTube. Как говорил как-то Александр Большунов про популяризацию лыж, «не надо сверхусилий, достаточно две камеры поставить и показывать». Понятно, что чемпионат переносили из Польши, но жаль, что FIS не захотела хотя бы какие-то юниорские соревнования транслировать общедоступным способом.

MM-kulta ylivoimaisesti Norjaan! Muut mitalisijat ratkesivat vasta loppusuoralla.



? Margarethe Bergane ??

? Lisa Eriksson ??

? Helen Hoffmann ??



Viel? yksi startti j?ljell?. Miesten 30 km klo 12.30 alkaen ? https://t.co/OAeDNZZJF0 #JWSC2021 #hiihto #xcteamfin #ElisaViihde pic.twitter.com/k7g32roDSY — Elisa Viihde Sport (@ViihdeSport) February 14, 2021

Но это еще ладно. Сегодня по протоколам долгое время бронзовым призером женского масс-старта была Евгения Крупицкая, хотя я собственными глазами видел, как она проиграла финиш и шведке Эрикссон, и немке Хоффманн.

Позже информацию исправили, но это не первый случай. Вчера спустя восемь часов после финиша мужской юниорской эстафеты стали известны окончательные результаты, по которым бронза была отобрана у наших и передана итальянцам. Все это, мягко говоря, не уровень чемпионата мира. Даже юниорского.

А вообще Крупицкая (самая правая на экране) проиграла борьбу за второе место двум лыжницам. pic.twitter.com/Bib1mWrTAW — Lublineс93 (@Lublinec931) February 14, 2021

Женщины не смогли завершить медалью

В субботу у сборной России удались сразу три неплохие эстафеты, но ни в одной не получилось завоевать золото. В смешанной эстафете для тех, кто повзрослее, выпала пробующая себя в основной сборной Анастасия Фалеева, у юниорок не хватило долей секунды главной звезде чемпионата Веронике Степановой, у парней все решилось в кабинетах FIS. Зато порадовали на этом чемпионате прыгуны с трамплина. У них три медали — хотя немного обидно, что после победы на юношеской Олимпиаде Анны Шпыневой и ее золотого хет-трика на молодежном чемпионате в том же Лахти два года назад не получилось победить недосягаемых австрийцев.

В воскресенье попробовать догнать норвежцев в медальном зачете наши могли на масс-стартах. Выше шансы были у девушек — но норвежка Маргрет Бертране в середине 15-километровой гонки «классикой» предприняла побег по пустынным лопарским лесам и не прогадала. Евгения Крупицкая осталась в группе из трех лыжниц, тащила на себе шведку Эрикссон и немку Хоффманн, но в итоге проиграла финиш изнурительной гонки.

Очень тяжело девушкам на финише после гонки в Вуокатти. pic.twitter.com/xEfGqOC3r2 — Lublineс93 (@Lublinec931) February 14, 2021

Ившин сотворил сенсацию

И после очередного «дерева» настроение по итогам чемпионата было скорее квелое. Уж слишком много у нас было вторых и четвертых мест — и мало реализованных шансов. Но, вопреки ожиданиям, юноши побились за медали — и завершили турнир золотом. С первого же километра лидерство в масс-старте захватил Александр Ившин, 18-летний парень из удмуртского села Якшур-Бодья, население которого — 7 тысяч человек. Растут наследники традиций Максима Вылегжанина в регионе — Александр, если верить статистике, бегал 30 километров всего раз за последние несколько лет, но провел гонку на такой «спокухе», что диву даешься.

До поры до времени лидерство Ившина всех устраивало. Но когда в середине гонки его попытались обогнать и натянуть темп, тот принципиально вернул себе первое место. Примерно на 15-м километре вместе с Ившиным постарался уйти опасный финн — двукратный вице-чемпион первенства Стальберг, но двух Александров быстро догнали. На последних километрах Саша сбросил со спины Стальберга и немца Деркса. Те разыграли серебро — немец оказался выше. А со вскинутой вверх рукой в одиночестве финишировал Ившин.

Итоги: Россия — вторая за норвежцами

Мужская гонка была последним видом программы на чемпионате мира. Россия завоевала второе место в медальном зачете по лыжам (три золотых, пять серебряных и две бронзовых медали), уступив только норвежцам (4-2-4).

Общий медальный зачет чемпионата мира по лыжным видам спорта выглядит так:

1. Норвегия: 7-3-4 (14)

2. Австрия: 4-2-2 (8)

3. Россия: 3-5-2 (10)

4. Польша: 2-0-1 (3)

5. Швеция: 1-3-3 (7)

Зачет в лыжах:

1. Норвегия: 4-2-4 (10)

2. Россия: 3-4-1 (8)

3. Швеция: 1-3-3 (7)

4. Финляндия: 1-2-1 (4)

4. Германия: 1-2-1 (4)

Второе место в медальном зачете не должно заражать эйфорией. Если сравнить с предыдущими турнирами, то три золота — шаг вперед относительно 2020-го, но шаг назад, если брать некую среднюю цифру по последним годам. Что важнее, на этом турнире не удалось найти ярко выраженного лидера и универсала, чьи перспективы вырасти в топ-гонщика взрослой сборной очевидны. Каждый был силен в чем-то своем. Исключение разве что Вероника Степанова. Может быть, ее попробуют в основной сборной уже в следующем году.